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Због екстремних температура проглашен црвени ниво узбуне у 19 градова

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 15:35

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Због екстремних температура проглашен црвени ниво узбуне у 19 градова
Фото: Tanjug / AP / Antonio Calanni

Због екстремне врућине Министарство здравља је у 19 италијанских градова прогласило црвени ниво узбуне, укључујући и Рим.

Највиши ниво узбуне је на снази у Болоњи, Болцану, Бреши, Каљарију, Кампобасу, Чивитавекији, Фиренци, Фрозинонеу, Латини, Милану, Напуљу, Перуђи, Пескари, Риетију, Торину, Венецији, Верони и Витербу.

Црвени ниво узбуне значи да екстремна врућина представља пријетњу и за рањиве групе и за здраве појединце.

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Власти препоручују избјегавање излагања сунцу током најтоплијег дијела дана, ограничавање физичке активности и повећање уноса течности.

Почетком јула, лист "Месађеро" је објавио да је најмање седам људи умрло током четири дана на плажама и у одмаралиштима у Италији од посљедица врућине.

(Срна)

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Тагови :

Италија

врућина

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