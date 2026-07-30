Минић: У злочиначкој акцији "Олуја" извршен погром над српским народом

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да је у злочиначкој акцији "Олуја" извршен погром над српским народом и да се из тих догађаја треба учити да нам се не би поновили у будућности.
"Злочиначка акција `Олуја` проузроковала је бројне људске жртве. То је бол који не престаје. Српски народ је исељен систематски и планирано", рекао је Минић новинарима у Залужанима.
Истакао је да у томе није учествовала само Хрватска, него и сви који су јој помагали.
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"Ту смо да се сјећамо и обиљежимо на достојанствен начин, али и да учимо из тих догађаја, које не можемо промијенити, али се можемо припремити да нам се у будућности то не понови", рекао је Минић.
Дан сјећања на све страдале и прогнане Србе у хрватско-муслиманском погрому над Србима из Републике Српске Крајине и Републике Српске 1995. године, биће обиљежен у Мркоњић Граду у уторак, 4. августа.
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