Logo

Минић: У злочиначкој акцији "Олуја" извршен погром над српским народом

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 16:42

Коментари:

1
Саво Минић у Челинцу 2026.
Фото: Srna

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да је у злочиначкој акцији "Олуја" извршен погром над српским народом и да се из тих догађаја треба учити да нам се не би поновили у будућности.

"Злочиначка акција `Олуја` проузроковала је бројне људске жртве. То је бол који не престаје. Српски народ је исељен систематски и планирано", рекао је Минић новинарима у Залужанима.

Истакао је да у томе није учествовала само Хрватска, него и сви који су јој помагали.

Саво Минић на промоцији пушке

Република Српска

Минић: Српска има могућности да прати свјетске трендове

"Ту смо да се сјећамо и обиљежимо на достојанствен начин, али и да учимо из тих догађаја, које не можемо промијенити, али се можемо припремити да нам се у будућности то не понови", рекао је Минић.

Дан сјећања на све страдале и прогнане Србе у хрватско-муслиманском погрому над Србима из Републике Српске Крајине и Републике Српске 1995. године, биће обиљежен у Мркоњић Граду у уторак, 4. августа.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Олуја

страдање Срба

Срби

Злочини над Србима

Коментари (1)

Више из рубрике

Промовисана прва снајперска пушка развијена у Српској

Република Српска

Будимир: Поносни на снајперску пушку и домаће знање

2 ч

0
Саво Минић на промоцији прве снајперске пушке произведене у Републици Српској

Република Српска

Минић: Српска има могућности да прати свјетске трендове

2 ч

2
На стрелишту Центра за обуку у Залужанима данас је представљен прототип снајперске пушке коју је развило привредно друштво "Космос" Бањалука у сарадњи са Министарством унутрашњих послова Републике Српске.

Република Српска

Промовисана прва снајперска пушка развијена у Српској

3 ч

5
ЖРС слава и парастос

Република Српска

Обиљежена слава и служен парастос погинулим радницима ЖРС

3 ч

0

  • Најновије

18

10

Телефон вам се превише грије током пуњења? Провјерите једну ствар

18

05

Смртоносни тропи: Карипски драгуљ у сијенци мрачних злочина

18

04

Спроведени у ОЈТ Бањалука: Ово су осумњичени за држање жене и дјетета заточеним у стану

17

51

Захарова: Напад Кијева је терористичке природе

17

47

Инфантино добио жесток шамар: Слиједи бојкот такмичења ФИФА

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима