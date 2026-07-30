Иран покренуо одмазду: Тврде да су уништили авионе и убили Американце

Аутор:АТВ редакција
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Иранска Исламска револуционарна гарда (ИРГЦ) саопштила је да је извела ракетне нападе на америчке војне базе у Јордану и Кувајту, тврдећи да су у њима погинули амерички војници и уништени борбени авиони Ф-35 и војна инфраструктура.
Иранска Исламска револуционарна гарда навела је да је у ракетном нападу на ваздухопловну базу Ал Азрак у источном Јордану погинуло више припадника америчких снага и да су уништена три борбена авиона Ф-35.
У саопштењу које је објавило званично гласило ИРГЦ-а "Сепах њуз" наводи се да су јединице ваздушно-космичких снага ИРГЦ испалиле више балистичких ракета на платформу за размјештај и хангар за одржавање америчких ловаца Ф-35 у ваздухопловној бази Ал Азрак.
Iran is firing ballistic missiles at U.S. bases in Kuwait and Jordan.— AFTERMATH (@THEAFTRMTH) July 30, 2026
This has been happening for several hours.
Satellite images may later reveal how much damage was done. pic.twitter.com/vPt6bk6UgT
Према тврдњама ИРГЦ, у нападу су потпуно уништена три авиона Ф-35, док су још три оштећена.
Иранска Револуционарна гарда навела је да је напад изведен као одговор на недавне америчке ударе на иранско острво Кешм у Ормуском мореузу, у којима су погинула три члана једне породице, укључујући и дијете.
Средином јула у иранском нападу на ваздухопловну базу Мувафак Салти на југу Јордана погинула су три америчка војника.
Ирански Корпус исламске револуционарне гарде (ИРГЦ) саопштио је у четвртак да је у нападу на ваздухопловну базу Али ел Салем у Кувајту запаљена и уништена два хангара за дронове и резервоар за гориво који користе војни авиони и хеликоптери.
Explosions shake Jordan.— IRGC (@IRGC_Global) July 30, 2026
Plumes of smoke rising from Jordan, visible from the Syrian province of Daraa.
Plumes of smoke following the Iranian missile and drone attack.#Iran
pic.twitter.com/F2e60oAsFe
У саопштењу, ИРГЦ је навела да је напад био дио њихове операције "Наср 2" и описала га као одмазду за оно што је назвала америчком агресијом.
ИРГЦ је такође саопштио да ће операције против америчких снага у региону бити настављене све док америчке трупе не напусте Блиски исток, позивајући народ Кувајта да схвати да је њихова кампања усмјерена на оно што су назвали "америчком окупацијом", преноси "Б92".
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