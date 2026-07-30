Спроведени у ОЈТ Бањалука: Ово су осумњичени за држање жене и дјетета заточеним у стану

Аутор:Огњен Матавуљ
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Алмин Ђино из Травника и Ј.Ј. из Бањалуке, који су ухапшени због сумње да су више од мјесец дана у стану у Бањалуци држали заточену жену и дијете из Приједора, спроведени су у Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци.
Њих ће у наредна 24 сата испитати дежурни тужилац који донијети одлуку о евентуалном приједлогу за притвор. Ђини и Ј.Ј. на терет се ставља да су починили кривична дјела противправно лишење слободе и превара.
Како сазнаје АТВ Ђино је жртви обећао да ће је запослити у Њемачкој. На тај начин ју је приволио да дође у Бањалуку, гдје ју је на крају држао затворену са дјететом у стану, ограничавајући им кретање.
Из ПУ Бањалука раније је саопштено да су полицијски службеници оперативним радом дошли до сазнања да се стану у Бањалуци, против своје воље налазе двије особе из Приједора. Покренута је истрага и осумњичени су убрзо идентификовани.
Хроника
Шокантан случај у Бањалуци: Жену и дијете држали заточене у стану!
"Утврђено је да су осумњичени од 20. јуна до 29. јула противправно држали у стану и ограничавали слободу кретања жени и малодобном дјетету, те су исту доводили у заблуду обећавајући јој запослење у иностранству, којом приликом су од исте у више наврата узели новац у одређеном износу", наводе у полицији.
Додају да су захваљујући поступању полиције оштећена жена и дијете пронађени и ослобођени из стана, у којем су држани против своје воље.
"По наредбу суда извршен је претрес стана, просторија и возила које користе осумњичени и том приликом су пронађени и одузети предмети који се могу довести у везу са извршењем наведених кривичних дјела", наводе у полицији.
О свему је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци. Након криминалистичке обраде осумњичени ће бити спроведени у тужилаштво уз извјештај о почињеном кривичном дјелу.
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