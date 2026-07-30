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Пољаку који је осумњичен за вандализам у Међугорју одређен притвор

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 17:40

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Пољаку који је осумњичен за вандализам у Међугорју одређен притвор
Фото: Avaz

Суд БиХ одредио је једномјесечни притвор Краковјаку Бартуомјеју Вуоџимјешу, држављанину Пољске, због хаоса који је изазвао у Међугорју.

- Осумњиченом је одређен притвор због постојања основане сумње да је починио кривично дјело оштећење или рушење вјерских објеката, кривично дјело изазивање народносне, расне и вјерске мржње, раздора или нетрпељивости као и кривично дјело изазивање опште опасности, те због постојања посебних притворских разлога, односно због опасности од бјекства и опасности да би боравком на слободи осумњичени могао поновити кривично дјело - навели су из Суда БиХ.

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Током рочишта он је признао кривицу и рекао да није хтио никога повриједити, него само указати да је све превара. Тражио је да остане у притвору и одбијао да му се додијели адвокат, али с обзиром да је то законска обавеза, на крају га је добио, Аваз.

Подсјећамо, он је у Међугорју запалио олтар и шарао кип Госпе, а онда се дао у бијег. У мјесту Церно код Љубушког препознао га је мјештанин Иван Вучић, који га је зауставио и задржао до доласка полиције. Касније га је полиција предала у надлежност Тужилаштва БиХ.

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Тагови :

Међугорје

одређен притвор

Тужилаштво БиХ

Вандализам

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