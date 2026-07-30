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Осим врућине упозорење на још једну опасност: Прогноза за наредне двије седмице

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 18:33

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Осим врућине упозорење на још једну опасност: Прогноза за наредне двије седмице
Фото: Envato/SKY-Stock

Из ФХМЗ данас, 30. јула, објављена је средњорочна временска прогноза за БиХ, за период од наредних 15 дана, до 13. августа 2026. године.

Метеоролози из ФХМЗ су кроз ову прогнозу најавили изразито бурне двије седмице које су пред нама, а које ће највише обиљежити - метео упозорења.

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"Упозорења ће се односити због новог топлотног таласа уз препоруке за заштиту од великих врућина као и од високог УВ зрачења. Високе температуре биће нарочито изражене на југу и сјеверу земље. Посебну пажњу високом УВ зрачењу требаће посветити излетници у планинским подручјима. Кратак предах од високих температура током дана изгледан је само у централним подручјима у касним вечерњим и јутарњим сатима. Минималне температуре варираће углавном између 17 и 23 у Босни, у Херцеговини од 21 до 26 степени. Највише дневне температуре између 34 и 40, на подручју Херцеговине од 39 до 43 степена", наводи се у средњорочној прогнози.

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Такође, метеоролози истичу да би сунцобране од средине сљедеће седмице могли замјенити кишобрани.

Могуће падавине у том периоду вјероватно ће бити у облику пљускова у поподневним сатима. Интензивније пљускове можемо очекивати у централним планинским подручјима. Температуре ће бити у благом паду.

Јутарње температуре варираће углавном између 15 и 20 у Босни, до 24 у Херцеговини, а највише дневне између 28 и 34 у Босни, до 37 степени у Херцеговини.

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врућина

топлотни талас

Временска прогноза

прогноза

УВ зраци

УВ зрачење

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