Плата није најбитнија: Радници у БиХ би повишицу мијењали за нешто друго

Аутор:АТВ редакција
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Ново истраживање у БиХ показало је да би све више радника мијењало повећање плате за нешто друго - више слободних дана.
Сваки четврти радник био би спреман да се одрекне дијела повишице плате у замјену за више слободних дана, податак је из посљедњег истраживања које је спровела "Алма Каријер" групација у Босни и Херцеговини.
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Да данашњи радник више цијени слободно вријеме од новца, сагласан је и потпредсједник Уније послодаваца Републике Српске Саша Тривић, који за "БЛ портал" открива да све већи број послодаваца радије бира повећање броја слободних дана него раст плата.
Промјене на тржишту рада приморале су домаће компаније да прилагоде своје пословање и понуде погодности које превазилазе класичне финансијске стимулације, напомиње Тривић и додаје да се потребе запослених разликују, али да слободни дани постају кључни фактор при избору посла.
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"Све зависи од радника до радника, јер неко воли више дана годишњих одмора, а неко плату. Радници који имају плате на дневницу то на неки начин преко слободних дана регулишу ако некоме треба више дана, односно тај повећани годишњи одмор, па је чињеница да људи више цијене слободно вријеме него плате", појашњава Тривић.
Пракса у домаћим предузећима показује да се дужина одмора знатно разликује и зависи од могућности сваке појединачне фирме. Тривић објашњава како послодавци балансирају између финансијских могућности и захтјева радника, наводећи и примјер из својих компанија.
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"Код нас у фирми имамо 23 дана годишњег одмора, а у зависности од стажа неко има 25, а неко 30 дана. То зависи од фирме до фирме, али неки већ повећавају онолико колико могу. И ми смо то повећавали, јер смо процијенили да је боље дати неки додатни слободни дан него повећати плату, тако да се паралелно раде те двије ствари“, наглашава он.
Увођење додатних дана одмора представља директан одговор на притисак тржишта рада, иако за послодавце доноси одређена финансијска оптерећења. Тривић напомиње да се општи услови морају кориговати, али да такве одлуке на крају доносе дугорочну корист.
"Морају се повећавати слободни радни дани, сила Бога не моли и повећаваш онолико колико можеш, па је то више ствар финансија него организације. Ми смо једна таква компанија која је у посљедњих неколико година повећавала по један дан годишњег одмора, уз повећање плате. Опција је била или да повећамо плату или да је повећамо у мањем износу, а додамо дан годишњег одмора. Финансијско оптерећење је са таквом одлуком неминовно, али то ће сигурно дати позитивне ефекат", сматра Тривић.
Иначе, према резултатима поменутог истраживања, просјечан запослени у БиХ тренутно користи 21,6 дана годишњег одмора, док је његова реална жеља 29,6 дана.
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Истовремено, показало се да чак 58 одсто запослених сматра да нема довољно слободних дана и да су многи спремни да зарад њих жртвују и евентуалне повишице плате.
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