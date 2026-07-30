Аутор:АТВ редакција
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Источно Сарајево током наредна три дана биће центар џудо свијета. На пету по реду Академију Мајдов пристигло је око 1000 џудиста из 23 земље, а сви до једног имаће прилику да уче најбољих бораца данашњице.
Домаћини су се поново потрудили да све буде организовано на највишем нивоу, камп је одавно највећи у региону.
На позив домаћина у Источно Сарајево пристигли су и двоструки олимпијски шампиони Лаша Бекаури и Лукас Крпалек, који су спремни да полазницима пренесу своје богато искуство.
"Драго ми је што сам овдје. Задовољство ми је што могу да подијелим своје искуство са дјецом. Овакви кампови су веома важни за млађе генерације. Хвала Немањи Мајдову, мом пријатељу, који ме позвао да дођем", рекао је Лаша Бекаури.
"Велика ствар за мене је да сам овдје, одмах сам се одазвао на Немањин позив. Имам сличну Академију у Прагу и знам колико је ово важно за дјецу и колико може бити мотивирајуће. Задовољство ми је што сам ту. Знам да је Академија Мајдов сјајна, невјероватно је да толико дјеце долази и ово је јако добра ствар за будућност", рекао је Лукас Крпалек.
Три дана врхунског рада, дружења и учења од најбољих свјетских џудиста прилика су која се ријетко пружа. Академија Мајдов из године у годину потврђује да је мјесто гдје се стварају нови шампиони.
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