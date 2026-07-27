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Борац у походу на све трофеје: Рукометаши ишчекују нову сезону

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 20:28

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Рукометаши Борца
Фото: АТВ

С највећим амбицијама рукометаши Борца ишчекују нову сезону. Првог дана припрема могле су се чути храбре поруке свих у клубу, од играча преко стручног штаба до управе. Борац има квалитетан тим, спреман да се надмеће за све домаће трофеје.

Побједе у Европи су велика жеља тренера Мирка Микића.

Борац је стабилан, без дуговања према играчима и стручном штабу, поручује предсједник Дарко Савић.

На прозивци, Микић има 21 играча на располагању. С овим ростером, вјерује млади тренер, Борац има право да се нада трофејима. Комплетне припреме радиће у Бањалуци са изузетком шест контролних утакмица у Хрватској и Србији.

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Тагови :

РК Борац

рукомет

Бањалука

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