Борац у походу на све трофеје: Рукометаши ишчекују нову сезону

Аутор:АТВ редакција
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С највећим амбицијама рукометаши Борца ишчекују нову сезону. Првог дана припрема могле су се чути храбре поруке свих у клубу, од играча преко стручног штаба до управе. Борац има квалитетан тим, спреман да се надмеће за све домаће трофеје.
Побједе у Европи су велика жеља тренера Мирка Микића.
Борац је стабилан, без дуговања према играчима и стручном штабу, поручује предсједник Дарко Савић.
На прозивци, Микић има 21 играча на располагању. С овим ростером, вјерује млади тренер, Борац има право да се нада трофејима. Комплетне припреме радиће у Бањалуци са изузетком шест контролних утакмица у Хрватској и Србији.
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