Станари Кочићевог вијенца петицијом до новог игралишта

Аутор:Валерија Илић
Коментари:0
Док се често говори о улагањима у инфраструктуру и квалитет живота u Бањалуци, поједини дијелови града и даље чекају безбједно мјесто за игру најмлађих.
Грађани једног бањалучког насеља одлучили су да проблеме ријеше иницијативом и од надлежних затраже конкретне потезе.
150 потписа – толико садржи петиција за изградњу дјечијег игралишта у Козарској улици на Кочићевом вијенцу. Велико бањалучко насеље осуђено само на једно игралиште у близини у Улици Ђуре Ђаковића, које је, како кажу мјештани – дотрајало и небезбједно за игру. Писали су Граду једном и било је безуспјешно. Овом петицијом коју планирају предати у бањалучку градску управу надају се реализацији њихове идеје.
"Једном је већ писано Граду и Град се јесте огласио тиме да ово није њихова земља, него да припада ЗИБЛ-у, што баш и није неко једноставно рјешење, станари, комшије стекли су утисак да је Град само желио да их се ријеши, да их то уопште не занима. Ми смо се распитивали, цијена тог неког игралишта које није превелико за ову површину било би 25.000 КМ до 30.000 КМ, што сматрамо да буџет колики има Град да је то једноставно једна мања инвестиција значило би пуно за овај крај, ако се то не деси, обратићемо се другим институцијама, Влади Републике Српске или захтјевом за донацију кабинету предсједника Републике Српске", казао је из насеље Кочићев вијенац Младен Ковачевић.
Градска управа, по обичају, без конкретних одговора на постављена питања. Упознати су са иницијативом, али да ли ће дати дозволу, пружити финансијску подршку или наћи неко адекватно рјешење – одговоре на та питања можда добијемо неком другом приликом. Оно о чему су нас информисали из градске управе а што је мање важно јесте како функционише процедура између Даваоца донације и Примаоца донације. Из скупштинске већине поручују да ће грађанима пружити подршку у реализацији пројеката који се односе на најмлађе.
"Сваку добру иницијативу, наших грађана града Бањалука, односно наших суграђана ће бити подржана од скупштинске већине, наравно од СНСД-а, поготово ако су те иницијативе, односно петиција односи на наше најмлађе суграђане, то су дјечица која требају сигурно и безбједно дјетињство. Новчаних средстава има и до сада никада није био већи буџет Града Бањалука, сматрам да су то веома мала новчана средстава која треба да се издвоје за тако важну ствар", истакла је одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука Зорица Кузмановић Василић.
Кроз четири године рада, писањем иницијатива, проблем дјечијих игралишта стављен је напокон у фокус проблема у Бањалуци, јасни су из Удружења „Партнерство за бољу Бањалуку“
"Моје импресије су подвојене, под број један, драго ми је што су родитељи и станари солидарни да се окупе око једне тако лијепе идеје, с друге стране није ми драго што су они приморани да се баве са тим, јер ми грађани финансирамо јавне приходе", изјавила је предсједник Удружења „Партнерство за бољу Бањалуку“ Нина Радић.
Станари Кочићевог вијенца, јасни, неће одустати од иницијативе, јер сматрају да њихово насеље заслужује безбједан простор за игру најмлађих. Надају се да ће петиција уродити плодом да се на празној парцели заиста зачује дјечија граја
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Свијет
2 ч0
Србија
2 ч1
Бања Лука
4 ч0
Бања Лука
9 ч0
Бања Лука
13 ч2
Бања Лука
1 д0
Најновије
22
19
22
11
22
10
22
05
21
56
Тренутно на програму