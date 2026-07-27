Застава тзв. Косова постављена на зграду комуналног предузећа у Лепосавићу

Фото: Kosovo online

Застава такозване државе Косово постављена је данас на згради Јавног комуналног предузећа "24. новембар" у Лепосавићу, као и табла са другим натписом.

Директор комуналног предузећа Драган Бараћ рекао је да су застава и табла постављене данас око 15.00 часова, наводи "Косово онлајн". Бараћ је навео да ће у надлежности сада компаније "Регионални водовод" бити послови водоснабдијевања, а да ће остале комуналне дјелатности попут одржавања гробља, пијаце и јавне хигијене највјероватније прећи у надлежност општине. БиХ Сутра Дан жалости у Брчком

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