Застава тзв. Косова постављена на зграду комуналног предузећа у Лепосавићу

Аутор:АТВ редакција
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Застава такозване државе Косово постављена је данас на згради Јавног комуналног предузећа "24. новембар" у Лепосавићу, као и табла са другим натписом.
Директор комуналног предузећа Драган Бараћ рекао је да су застава и табла постављене данас око 15.00 часова, наводи "Косово онлајн".
Бараћ је навео да ће у надлежности сада компаније "Регионални водовод" бити послови водоснабдијевања, а да ће остале комуналне дјелатности попут одржавања гробља, пијаце и јавне хигијене највјероватније прећи у надлежност општине.
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