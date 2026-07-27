Тешка незгода код Златибора: Саобраћај обустављен, формирале се колоне

Аутор:АТВ редакција
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Тешка саобраћајна незгода догодила се на Златиборском путу.
Како јавља репортер Телеграфа са мјеста удеса, сударила су се два аутомобила, а један се преврнуо на кров.
Саобраћај је заустављен у обје траке, а формирала се колона дуга 3,6 километара.
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На мјесто незгоде је стигла и екипа Хитне помоћи.
(Телеграф)
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