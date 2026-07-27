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Пронађен Србин који је нестао у Паралији

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 20:24

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Паралија, Грчка
Фото: Dima Cekal / Pexels

Српски држављанин који је данас нестао у грчком љетовалишту Паралија пронађен је.

Према информацијама које преносе београдски медији, он се осјећа добро и поново је са својом породицом.

Мушкарац је раније током дана изашао из апартмана са супругом око 10 до 11 часова по српском времену (11 до 12 часова по локалном времену у Грчкој), након чега му се изгубио сваки траг у близини плаже и шеталишта у Паралији.

Његов нестанак изазвао је забринутост породице, која је одмах покренула потрагу.

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Срећом, потрага је успјешно окончана, а мушкарац је пронађен и безбједно враћен породици, пише Блиц.

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Тагови :

Грчка

Нестанак

Љетовање

Србин

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