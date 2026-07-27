Доналд Трамп открио постоји ли могућност за постизање споразума са Ираном

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник САД-а, Доналд Трамп, изјавио је да преговори са Ираном "иду добро" и да постоји могућност постизања споразума.
"Постоји велика шанса да се нешто догоди", рекао је Трамп новинарима.
Трамп је додао да је Иран затражио састанак са америчким званичницима преко посредника, додајући да ће се САД "састати са њима".
"Имам доста времена", истакао је Трмап.
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Осврнуо на начин на који је амерички министар одбране Пит Хегсет водио рат против Ирана, наводећи како "није разочаран" и да је Хегсет "урадио одличан посао".
Такође, амерички предсједник је изјавио да он и израелски премијер Бењамин Нетањаху имају "мало разлике" у погледу Ирана, али да су "прилично блиски".
(Срна)
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