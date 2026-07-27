Не жели новац: Ауто поклања болесној особи којој је најпотребнији

Аутор:АТВ редакција
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Фахрудин Башчаушевић из околине Тешња у једној продајној Фејсбук групи објавио је да поклања свој аутомобил особи која није у могућности да га купи, а којој је возило због болести или других животних околности заиста потребно.
Ријеч је о Рено Мегану, дизел возилу, произведеном 2005/2006. године, које је регистровано и у возном стању.
У емотивној објави Фахрудин је нагласио да овај чин не ради због пажње или похвала, већ зато што и сам зна како изгледа немати.
"Поклонио бих га некоме ко није у могућности да га себи заради и купи, односно особи која је болесна и којој је аутомобил потребан, а нема га. Ауто није неке велике вриједности, али може лијепо послужити да се не плаћа такси и не моли никога за превоз", написао је он.
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Додао је да не жели јавно прозивање нити коментаре, већ је замолио да му се особе којима је аутомобил заиста потребан јаве приватном поруком како би се договорили око преузимања, преносе Независне новине.
"Не поклањам ово да бих себе уздигао или не знам шта. Радим ово само јер знам како је немати. Био сам у истој ситуацији када су сви имали, а ја нисам. Из тог разлога данас могу поклонити ово ауто некоме коме је баш потребно", написао је.
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