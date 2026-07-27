За ова правила на плажама морате знати: Новчана казна иде и до 36.000 евра

Аутор:АТВ редакција
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У току је сезона годишњих одмора, а са њом долазе и велике гужве на европским плажама. Због масовног туризма све више дестинација уводи строга правила понашања, као и новчане казне за непоштовање истих.
Како бисте избјегли високе казне, доносимо преглед мање познатих прописа који овог љета важе на појединим европским плажама.
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На појединим плажама уведена су ограничења за кориштење опреме како би се заштитила природа.
На Сардинији је плажа Пунта Молентис у мјесту Виласимијус ограничила употребу сунцобрана и шатора. Градоначелник је првобитно предложио да их користе само особе старије од 65 година и породице са дјецом млађом од 10 година, али је након реакције јавности одлука ублажена.
Према новим правилима, дозвољен је један сунцобран по породици или групи, и то на мјесту које одреде комунални редари.
На другој сардинијској плажи, Пелоси, пешкири могу да се користе искључиво уз посебну подлогу која спречава задржавање пијеска. Ове године контроле ће бити строже, а казне на лицу мјеста могу да износе и до 100 евра.
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У Грчкој је на 251 плажи забрањена било каква градња, укључујући постављање лежаљки, сунцобрана и привремених објеката за изнајмљивање.
Шпански град Калпе, на обали Коста Бланке, увео је високе казне за остављање ствари на плажи у раним јутарњим сатима.
Забрањено је остављати столице, лежаљке или сунцобране на пијеску прије 9.30 часова. За кршење овог правила предвиђена је казна од 250 евра, а полиција ће остављене ствари уклонити и одложити у општинско складиште.
Опрема која остане без надзора дуже од три сата такође може бити уклоњена.
Пушење и кориштење електронских цигарета забрањено је на више од 600 шпанских плажа, укључујући оне у Барселони, Сан Себастијану, као и на Канарским и Балеарским острвима.
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Француска је прошле године забранила пушење на свим плажама уз купалишта, а казна за прекршиоце износи 135 евра.
Сличне забране важе и у многим приморским дијеловима Италије, посебно у регионима Венето, Емилија-Ромања, Сардинија и Пуља.
Приморски градови све чешће кажњавају туристе који се ван плаже крећу у купаћем костиму.
У италијанском Соренту шетња градом у бикинију или купаћим гаћама може да вас кошта и до 500 евра.
Слично правило важи и у граду Варена, на језеру Комо, гдје казне достижу 200 евра.
У португалском љетовалишту Албуфеира, боравак у купаћем костиму ван плаже или хотелске зоне кажњава се са 300 до 1.500 евра.
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Поједини дијелови Шпаније, попут Барселоне и Мајорке, забрањују улазак у продавнице и ресторане без мајице или у купаћем костиму, а казне могу да износе до 300 евра. У Малаги су постављени и знакови на енглеском језику који туристе упозоравају на ова правила.
Сличне прописе имају и хрватски градови Сплит, Дубровник и Хвар, гдје се шетња у купаћем костиму или без мајице кажњава са до 150 евра.
У француској Ници казна за ходање без мајице износи 35 евра, док је за сунчање у топлесу на мјестима гдје то није дозвољено предвиђена казна од 38 евра.
Шпански град Виго, у покрајини Галиција, још од 2022. године кажњава обављање нужде на плажи или у мору са 750 евра.
Исто правило увела је 2024. године и Марбеља, гдје је мокрење у море забрањено на 25 градских плажа.
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У Португалу важе високе казне за пуштање прегласне музике на плажама.
На основу одлуке Националне поморске управе из 2023. године забрањена је употреба преносних звучника који ометају друге посјетиоце.
Казне за појединце крећу се од 200 до 4.000 евра, док групе могу бити кажњене са 2.000 до чак 36.000 евра.
Осим новчане казне, звучници могу бити и одузети.
Правила о довођењу животиња разликују се широм Европе.
Током главне туристичке сезоне псима је забрањен приступ бројним плажама у Италији, Шпанији, Француској и Хрватској, посебно онима које имају ознаку Плава застава. На неким мјестима пси су дозвољени само у раним јутарњим или касним вечерњим сатима.
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Слична ограничења важе и за коње, којима је током љета забрањен приступ многим плажама.
Једно од најнеобичнијих правила важи у француском граду Гранвил, у Нормандији. Тамо је још од 2009. године забрањено доводити слонове на плажу.
Одлука је донијета након што је један путујући циркус својим слоновима дозволио купање у мору, а животиње су за собом оставиле велику количину измета.
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