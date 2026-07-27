Logo

Шта представља бијели пешкир на ретровизору: Знак који не смијете игнорисати

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 18:20

Коментари:

0
Бијели пешкир постављен на ретровизор аутомобила.
Фото: Večernji.tv/YouTube/Screenshot

У различитим дијеловима свијета, возачи бијелу крпу користе да пошаљу важну поруку другим учесницима у саобраћају и полицији.

То значи да возило није напуштено поред пута, већ да се покварило, а возач је привремено одсутан да би пронашао рјешење, па ће се вратити да га помјери.

ljeto sunce vrijeme zene djevojka

Свијет

Од посљедица врућине у Шпанији од почетка године преминуло више од 3.800 људи

Међутим, такво обиљежавање може имати различита значења у САД или у Европи. На неким мјестима може значити да је возач или један од путника имао здравствени проблем и био је приморан да се заустави на тој локацији.

Ако се возило креће, на примјер, а не мирује, бијела тканина је намијењена да обавијести друге учеснике у саобраћају да возач превози некога коме је потребна хитна медицинска помоћ. Када се постави на видљиво мјесто, као што је ретровизор, такав аутомобил би требало да има првенство пролаза ако су други учесници у саобраћају свјесни овог знака.

Ово је уобичајено, на примјер, у земљама попут Шпаније, ако возило превози болесну особу као амбулантно возило. Ово је такође наведено у закону.

На овај начин други учесници у саобраћају могу да реагују на хитну ситуацију. Наравно, особа за воланом мора поштовати саобраћајна правила и саобраћајне сигнале. Нема изузетка када се понаша као импровизовано амбулантно возило.

Парадајз

Друштво

Због килограма парадајза задржана два сата на прелазу: Платила и новчану казну

У крајњој линији, пешкир или бијела тканина на ретровизору или махање њоме кроз прозор је више обичај него универзално признат знак. Историјски гледано, датира из 1950-их, када није било мобилних телефона. Возачи који би се покварили на ауто-путу остављали би бијели шал или пешкир на свом аутомобилу како би полиција и патроле знале да је возилу потребна помоц́ћ и да није напуштено, пракса која се одржала до данас, посебно у Америци.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Аутомобил

бијели пешкир на ретровизору

Возачи

вожња

Коментари (0)

Прочитајте више

Сарајево

БиХ

Поскупљује гас у Федерацији БиХ

4 ч

0
Панорамски поглед на Дубровик и море.

Регион

Море у Дубровнику однијело човјека и спасиоце: Услиједила драматична акција спасавања

4 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

Ако сте рођени у једном од ових знакова, лако ћете препознати манипулаторе

5 ч

0
Нудле у тањиру

Економија

Словенија хитно зауставила увоз инстант нудли

6 ч

0

Више из рубрике

Мерцедес

Ауто-мото

Продао мерцедес па га украо од новог власника

6 ч

0
Фолксваген Голф

Ауто-мото

Цијене горива расту, али падају половњака: Право вријеме за куповину у Њемачкој

1 д

0
Купујете дизелаша? Ових пет ствари провјерите прије него дате новац

Ауто-мото

Купујете дизелаша? Ових пет ствари провјерите прије него дате новац

3 д

0
Аларм у БМВ-у: Повлаче више од 318.000 аутомобила

Ауто-мото

Аларм у БМВ-у: Повлаче више од 318.000 аутомобила

4 д

0

  • Најновије

22

19

Објављена нова прогноза: Слиједи драстична промјена времена

22

11

Шумски пожар на 15 километара од Бордоа: ''Требамо бити спремни на све''

22

10

Њемачки гигант на кољенима: Порше гаси чак 5.000 радних мјеста

22

05

Преминуо легендарни бањалучки кајакаш

21

56

Осумњичен за тешка убиства: Марко Килибарда изручен Црној Гори

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима