Шта представља бијели пешкир на ретровизору: Знак који не смијете игнорисати

То значи да возило није напуштено поред пута, већ да се покварило, а возач је привремено одсутан да би пронашао рјешење, па ће се вратити да га помјери.

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Међутим, такво обиљежавање може имати различита значења у САД или у Европи. На неким мјестима може значити да је возач или један од путника имао здравствени проблем и био је приморан да се заустави на тој локацији.

Ако се возило креће, на примјер, а не мирује, бијела тканина је намијењена да обавијести друге учеснике у саобраћају да возач превози некога коме је потребна хитна медицинска помоћ. Када се постави на видљиво мјесто, као што је ретровизор, такав аутомобил би требало да има првенство пролаза ако су други учесници у саобраћају свјесни овог знака.

Ово је уобичајено, на примјер, у земљама попут Шпаније, ако возило превози болесну особу као амбулантно возило. Ово је такође наведено у закону.

На овај начин други учесници у саобраћају могу да реагују на хитну ситуацију. Наравно, особа за воланом мора поштовати саобраћајна правила и саобраћајне сигнале. Нема изузетка када се понаша као импровизовано амбулантно возило.

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У крајњој линији, пешкир или бијела тканина на ретровизору или махање њоме кроз прозор је више обичај него универзално признат знак. Историјски гледано, датира из 1950-их, када није било мобилних телефона. Возачи који би се покварили на ауто-путу остављали би бијели шал или пешкир на свом аутомобилу како би полиција и патроле знале да је возилу потребна помоц́ћ и да није напуштено, пракса која се одржала до данас, посебно у Америци.

(Телеграф.рс)