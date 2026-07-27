Од посљедица врућине у Шпанији од почетка године преминуло више од 3.800 људи

Аутор:АТВ редакција
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Од посљедица врућине у Шпанији је од почетка године умрло више од 3.800 људи, рекао је премијер Педро Санчез.
Санчез је најавио нови пројекат Владе о успостављању климатских склоништа од временских услова, укључујући и у образовним установама.
"За пројекат `Мреже климатских склоништа` Влада ће издвојити 10 милиона евра", истакао је Санчез.
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Шпанске власти су прошле седмице прогласиле национално ванредно стање у аутономној заједници Мадрид и провинцијама Авила и Толедо због ширења шумских пожара.
Министарство здравља је почетком јуна саопштило да је висока температура у Шпанији однијела више од 27.000 живота између 2015. и 2025. године.
(Срна)
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