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Од посљедица врућине у Шпанији од почетка године преминуло више од 3.800 људи

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 18:10

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Двије жене ходају са мајицама на глави по врелом дану.
Фото: Танјуг/АП

Од посљедица врућине у Шпанији је од почетка године умрло више од 3.800 људи, рекао је премијер Педро Санчез.

Санчез је најавио нови пројекат Владе о успостављању климатских склоништа од временских услова, укључујући и у образовним установама.

"За пројекат `Мреже климатских склоништа` Влада ће издвојити 10 милиона евра", истакао је Санчез.

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Шпанске власти су прошле седмице прогласиле национално ванредно стање у аутономној заједници Мадрид и провинцијама Авила и Толедо због ширења шумских пожара.

Министарство здравља је почетком јуна саопштило да је висока температура у Шпанији однијела више од 27.000 живота између 2015. и 2025. године.

(Срна)

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Шпанија

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топлотни талас

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