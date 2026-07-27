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Црна Гора од 1. новембра уводи визе за држављане ових земаља

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 18:48

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Застава Црна Гора
Фото: Pexels

Од 1. новембра, Црна Гора уводи визе за држављане Русије, Кине, Бјелорусије, Турске и Саудијске Арабије на основу усклађивања визне политике с ЕУ, саопштило је Министарство спољних послова.

Тиме је, како је појашњено, Црна Гора испунила једно од завршних мјерила за затварање преговарачког поглавља 24 - Правда, слобода и безбједност.

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Из овог министарства су навели да су предузели низ активности како би ублажили могуће негативне посљедице тих промјена и поједноставили поступак издавања црногорских виза.

Најважнија новина је да се захтјеви за издавање црногорске визе више неће морати подносити искључиво у дипломатско-конзуларним представништвима Црне Горе.

Захваљујући сарадњи са компанијом ВФС Глобал, водећим свјетским пружаоцем визних услуга, захтјеви се већ могу поднијети у ВХС центрима у Индији, Бангладешу, Киргистану, Азербејџану, Турској, Уједињеним Арапским Емиратима и Русији.

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У наредном периоду биће отворени и центри у Пакистану, Кини, Јерменији, Казахстану, на Филипинима, у Катару, Саудијској Арабији, Бахреину, Бјелорусији, Непалу и Узбекистану, док је планирано даље ширење мреже и на Јордан, Кувајт, Тајланд и Индонезију.

На овај начин страни држављани ће моћи да поднесу захтјев за црногорску визу у најближем ВФС апликационом центру, без потребе да путују до амбасада или конзулата Црне Горе, што ће значајно поједноставити процедуру и учинити је бржом и приступачнијом, наведено је у саопштењу.

Истовремено, додали су Министарство реализује један од најзначајнијих пројеката у области управљања визном политиком – успостављање новог, модерног визног информационог система, који ће у потпуности бити компатибилан са информационим системима ЕУ и усклађен са шенгенским безбједносним стандардима.

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Истакнуто је да је крајњи циљ овог пројекта увођење система електронских виза који ће омогућити да се захтјеви за визу подносе електронским путем, уз бржу обраду апликација и ефикаснију услугу за стране држављане.

(Срна)

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Тагови :

Црна Гора

виза

Европска унија

Црна Гора виза

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