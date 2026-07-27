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У Гаравицама обиљежен дан сјећања на злочин НДХ над Србима

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 19:37

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Споменик, Гаравице за 12 хиљада Срба
Фото: АТВ

Ово је једно од мјеста на које се мора доћи и поклонити како каже наш народ "до црне земље", порука је из Гаравица поводом обиљежавања 85 година од усташког злочина над 12 хиљада Срба у овом мјесту.

Положени су вијенци и цвијеће код споменика у Спомен-парку у Гаравицама мјеста удаљеног два и по километра од центра Бихаћа, једно је од највећих стратишта српског народа у НДХ.

Доласком усташких снага на ово подручје започео је Илиндански покољ, један од првих масовних злочина и системског геноцида над српским народом. На овом мјесту, на свиреп начин угашено је више од 12 хиљада живота. Гаравице нису биле само стратиште за Србе из Бихаћа, довођени су и убијани недужни Срби са подручја Лике, Кордуна и Баније.

"Сами почетак Другог свјетског рата. Бунило у Европи, а ви овдје имате стратиште, имате одлуке којима се забрањује прилазак Србима у Бихаћ на 15 километара, имате егзекуције на овом мјесту, имате једно системско уништавање. Ово морају знати покољења", рекао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.

Злочин у Гаравицама дио је осмишљеног плана Независне државе Хрватске о потпуном истребљењу и протјеривању Срба са ових простора. Његове посљедице осјете се и данас. У Бихаћу, у ком су некада чинили значајан дио становништва Срба данас готово да и нема.

"Када погледамо само овај простор да је овдје систематски, плански убијено на десетине хиљада људи и то само зато што су били Срби и православци довољно нам говори каква идеологија је била успостављена у тој Независној држави Хрватској", рекао је в.д. директора Републичког центра за истраживање ратних злочина и тражење несталих лица Виктор Нуждић.

Стравично страдање хиљада невиних цивила, убијених само због свог имена и презимена један је од најтежих злочина Другог свјетског рата. Стратиште у Гаравицама свједочанство је свирепости које никада не смије пасти у заборав.

"Никада не смијемо заборавити ово што се десило овдје, и ја се надам да никада нећемо више дозволити да се овако нешто и деси", казао је генерални конзул Републике Србије у Мостару Васо Вујић.

Чување истине о страдању недужних цивила остаје обавеза будућих генерација како се овакав злочин више никада и никоме не би поновио.

Иако су прошле деценије сјећање на жртве не блиједи. Гаравице су свједочанство зла поручено је данашњег обиљежавања. Управо зато сваке године на овом мјесту окупљају се потомци страдалих, представници институција и грађани како би одали почаст хиљадама невино убијених цивила.

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Тагови :

Гаравице

Парастос

НДХ

Злочин над Србима

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