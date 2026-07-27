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У Дрвару обиљежен Дан општине и 85 година од устанка против фашизма

27.07.2026 19:33

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У Дрвару је обиљежен Дан општине и 85 година од устанка народа против фашизма у Другом свјетском рату, уз поруку да су слобода, заједништво и очување националног идентитета трајне вриједности на којима се гради будућност
Фото: SRNA

Поводом Дана општине Дрвар, у знак сјећања на 27. јул 1941. године када је на овом подручју подигнут антифашистички устанак против окупатора и усташког режима, организациони секретар СНСД-а Игор Додик положио је вијенац на централни споменик погинулим борцима и присуствовао свечаној академији.

У оквиру обиљежавања одата је почаст свим борцима који су дали животе у борби против фашизма, уз поруку да његовање културе сјећања представља обавезу садашњих и будућих генерација.

Додик је истакао да Дрвар заузима посебно мјесто у историји српског народа и да вриједности слободе, заједништва и патриотизма морају остати трајно опредјељење.

"Наша је дужност да чувамо успомену на људе који су се борили за слободу и да млађим генерацијама пренесемо истину о њиховој жртви. Само народ који поштује своју историју може са сигурношћу да гради своју будућност", рекао је Додик.

Он је нагласио да ће СНСД наставити да пружа подршку развоју Дрвара и других српских повратничких општина у Федерацији БиХ, с циљем стварања бољих услова за живот и останак становништва.

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"Наш задатак је да будемо јединствени, да чувамо свој идентитет и да радимо на јачању институција које ће гарантовати сигурност, развој и опстанак српског народа на овим просторима", поручио је Додик.

Обиљежавању Дана општине присуствовали су представници институција, локалне заједнице, борачких организација и бројни грађани.

Истакнуто је да ће вриједности слободе и антифашистичке борбе остати трајно насљеђе које се преноси будућим генерацијама.

Начелница Дрвара Душица Рунић је изјавила да Дрвар поносно обиљежава дан који представља темељ његовог идентитета и трајни подсјетник на храброст предака.

"Кроз историју су наши суграђани увијек знали да сачувају достојанство и остану заједно у најтежим тренуцима. Данас се боримо радом, знањем, одговорношћу и заједништвом за нашу дјецу и бољу будућност", истакла је Рунићева.

Она је нагласила да су пред општином бројни изазови, попут незапослености, одласка младих и потребе за јачањем привреде, али да локално руководство наставља да ради на стварању услова за економску стабилност и развој.

Рунићева је истакла да су приоритети развој привреде и туризма, те је захвалила грађанима за стрпљење, а владама Републике Српске и Србије за континуирану финансијску и институционалну подршку.

Нагласила је да Дрвар не би опстао без континуиране и братске подршке матице Србије и Републике Српске, које су ослонац Дрварчанима и доказ да у најтежим тренуцима нису сами.

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Обиљежавање је почело полагањем вијенаца на спомен-обличје погинулим борцима Војске Републике Српске.

Почаст страдалима одали су изасланик предсједника Републике Српске Немања Давидовић, министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић, организациони секретар СНСД-а Игор Додик, делегација општине Дрвар, представници Борачке организације Дрвар-Источни Дрвар и делегације политичких странака и братских општина, преноси Срна.

Централни дио обиљежавања била је свечана академија у Радничком дому. Припремљен је и богат културно-умјетнички програм.

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Тагови :

Дрвар

полагање вијенаца

Игор Додик

погинули борци

Фашизам

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