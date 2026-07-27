Инспектори котролисали топла јела: Сваки четврти брис није уредан

Аутор:АТВ редакција
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Током јуна и јула у Сарајеву су проведене су појачане службене контроле код субјеката у пословању с храном, а предмет контрола биле су топлотеке за чување и излагање готових топлих јела у трговачким центрима.
Контроле је спровела Кантонална управа за инспекцијске послове.
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Контроле топлотека имају посебан значај јер представљају завршну контролну тачку прије него што храна дође до потрошача.
На тај начин инспекција превентивно дјелује с циљем заштите здравља грађана, осигуравања сигурности хране која се ставља у промет и подизања укупног нивоа хигијенских стандарда код субјеката у пословању с храном.
У оквиру службених контрола извршена је контрола хигијене процеса рада путем узимања брисева са радних површина, опреме, руку и радне одјеће запослених, као и микробиолошка контрола здравствене исправности хране. Укупно је узето 95 брисева и 48 узорака хране.
Резултати лабораторијских испитивања показали су да 21 од 95 узетих брисева (22,1 посто) није испуњавао прописане микробиолошке критеријуме, док је 74 бриса (77,9 посто) било уредно.
Неодговарајући налази указивали су на присуство аеробних мезофилних бактерија и ентеробактерија изнад дозвољених граничних вриједности, што упућује на недостатке у одржавању хигијене процеса рада.
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Када је ријеч о здравственој исправности хране, 11 од укупно 48 анализираних узорака (22,9 посто) није било у складу са Правилником о микробиолошким критеријима за храну и Смјерницама за његову проведбу, док је 37 узорака (77,1 посто) задовољило прописане микробиолошке стандарде.
“На основу резултата службених контрола и утврђеног чињеничног стања донесено је 11 рјешења о отклањању утврђених недостатака, од чега је једним рјешењем изречена привремена забрана рада до отклањања неправилности. Због утврђених прекршаја издати су прекршајни налози у укупном износу од 12.250 КМ.
Иако је више од три четвртине анализираних узорака задовољило прописане микробиолошке критерије, сваки утврђени недостатак захтијева хитно поступање, јер и појединачан пропуст у процесу припреме, чувања или послуживања хране може представљати ризик за здравље потрошача.
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Резултати контрола указују да је неопходно континуирано унапређивати хигијенске праксе и досљедно проводити мјере самоконтроле у свим фазама пословања с храном”, саопћено је из КУИП-а КС.
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