Килограм парадајза у Хрватској скупљи од килограма меса

Аутор:АТВ редакција
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Цијене парадајза у Хрватској достигле су веома високе цијене. У појединим градовима килограм кошта седам, а черија 10 евра по килограму, што је скупље од килограма свињетине, а понегдје и телетине.
Највише цијене парадајза забиљежене су у Дубровнику, Пожеги, Пули и Загребу.
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Грађани упозоравају да су цијене превисоке у односу на плате и пензије, док дио купаца сматра да виша цијена може бити оправдана квалитетом домаћих производа.
"Све је престрашно скупо за наше плате, пензије, то је такав притисак на човјека да је јадно и кукавно. Нема човјека, изгубио се човјек, а сви ћемо једнога дана рачун дати горе", изјавила је Мара из Загреба.
"Цијене су мало скупље него у Црној Гори, али наспрам квалитете ваљда мора. Све поскупљује, па и ове основне намирнице", рекао је Марко из Црне Горе.
Владимир Стоичев, који се производњом поврћа бави од 1950. године, данас производи на 500 квадратних метара интензивне производње.
За хрватски Дневник Нове ТВ каже да су посљедњих година највише поскупјели минерална гнојива, прехрана, заштитна средства и трошкови рада.
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Домаћим произвођачима конкурише и увозни парадајз. Холандија је до краја прошле године била највећи добављач свјежег и расхлађеног парадајза за Хрватску, са око 3.600 тона увоза.
Стоичев тврди да на хрватско тржиште долазе њихови вишкови, који се продају испод цијене како их не би морали уништавати.
На крају ће одлуку донијети потрошачи, који ће бирати између домаћег и увозног парадајза или ће пресудну улогу ипак имати цијена.
(Танјуг)
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