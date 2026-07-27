Шта се дешава у тијелу када избаците слаткише из исхране?

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Ако одлучите да избаците шећер из исхране на мјесец дана, то звуи као мали изазов који се може лако спровести.
Међутим, чим направите први корак, схватићете да шећер није само ствар укуса он је дубоко повезан са енергијом, расположењем, осјећајем глади и начином на који тијело функционише из дана у дан.
Свијет
Европа страхује од зиме
Управо зато овај експеримент искључивања додатог шећера на мјесец дана многима постаје право мало путовање кроз промјене које се осјећају и изнутра и споља. Промјене су видљиве већ послије неколико дана – тијело постаје мање надуто, а психолошка добробит долази мало касније.
Када нагло избаците додати шећер, тијело реагује јер остаје без “брзог извора задовољства”. Могу се јавити главобоља, умор, раздражљивост и јака жеља за слатким. Разлог је једноставан – шећер утиче на лучење допамина, хормона задовољства, па његов изостанак може изазвати осећај пада енергије и расположења.
Ова фаза прилагођавања често се пореди са такозваним кето грипом и обично траје неколико дана. Да бисте је лакше пребродили, важно је да пијете довољно воде, једете оброке богате протеинима и здравим мастима и обезбједите тијелу довољно сна.
Након почетног периода, тијело почиње да се привикава на нови режим исхране. Једна од првих промјена коју ћете примјетити јесте стабилнији ниво енергије током дана – без наглих падова који вас тјерају да посегнете за слаткишима.
Сцена
Едита о првим мукама након порођаја
Осјећај глади између оброка постаје ређи, а многи примјећују и мању надутост, јер организам више не задржава вишак воде повезан са уносом прерађене хране. Уз то, концентрација се побољшава, а осјећај “менталне магле” постепено нестаје.
Послије двије до три недјеље, ефекти се могу примјетити и на спољашњем изгледу. Код особа са проблематичном кожом, смањен унос шећера често доводи до чистијег и уједначенијег тена.
Шећер може подстаћи упалне процесе у тијелу и утицати на ниво инсулина, што је повезано са појачаним лучењем себума. Такође учествује у процесу гликације, који утиче на еластичност коже. Када га избаците, кожа добија прилику да се опорави, па често дјелује свјежије и здравије.
На крају 30-дневног изазова промјене су најизраженије. Поред могућег губитка килограма, многи примјећују бољу пробаву, стабилније расположење и пријатнији осјећај након оброка.
Друштво
Земљотрес у БиХ, осјетио се до Дубровника
Једна од најзанимљивијих промјена дешава се са чулом укуса – након паузе од интензивно слатке хране, природна слаткоћа воћа постаје израженија, док индустријски производи могу дјеловати превише слатко. Многи тада схвате да више немају исту потребу за слаткишима и да лакше разликују стварну жељу за храном од навике, преноси Блиц жена.
Иако већина људи прво избаци слаткише, прави изазов крије се у свакодневним намирницама које не дјелују слатко. Шећер се често додаје у хљеб, сосове за тјестенину, кечап, јогурте и житарице, а на декларацијама се може појавити под различитим називима – попут сахарозе, фруктозе, декстрозе или глукозно-фруктозног сирупа.
Зато је читање декларација кључни корак ако желите да заиста смањите унос шећера. Највећа промјена не долази само из одрицања од десерта, већ из разумијевања колико шећера уносимо свакодневно – често и несвјесно.
Економија
Астра Зенека надмашила очекивања добити: Компанија потврдила прогнозе за 2026.
Мјесец дана без додатог шећера можда није чаробно рјешење за све, али јесте одличан начин да боље упознате своје тијело, промијените навике и вратите равнотежу између уживања и здравог избора.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
4 ч0
Наука и технологија
4 ч0
Занимљивости
5 ч0
Регион
5 ч0
Здравље
10 ч0
Здравље
1 д0
Здравље
3 д0
Здравље
3 д0
Најновије
18
20
18
10
18
04
18
04
17
55
Тренутно на програму