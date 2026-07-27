Страх од сира, жуте боје, браде: Ово су најчудније, али врло реалне фобије

Аутор:АТВ редакција
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Страх је један од најстаријих механизама за преживљавање уграђених у људски мозак. Он изоштрава чула, убрзава рад срца и припрема тијело да реагује на опасност.
Без страха наши преци не би преживјели нападе грабљивица, олује нити непријатељско окружење. У својој суштини, страх је заштитни механизам којим управљају дубоки неуронски кругови, нарочито они у амигдали, задужени за препознавање пријетњи и покретање реакције "бори се или бјежи", пише Сциенце Неwс Тодаy.
Фобија није само блага одбојност или нелагодност. У клиничкој психологији дефинише се као врста анксиозног поремећаја који карактерише интензиван страх, због којег особа избјегава одређене ситуације и трпи значајну психолошку патњу. Тијело реагује као да му је угрожен опстанак, чак и када разум говори супротно.
Већина људи упозната је са уобичајеним фобијама, попут страха од висине или паукова. Међутим, људски ум може да повеже осјећај страха са готово било чим. Неке фобије су толико необичне да звуче измишљено, али за људе који живе с њима представљају веома стварно искуство.
У дигиталном добу појавила се нова врста анксиозности. Номофобија, скраћеница од енглеског израза но мобиле Фоун фобија, описује интензиван страх или нелагодност коју особа осјећа када не може да приступи свом телефону.
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Иако се још не сматра увијек званичном психијатријском дијагнозом, номофобија се све више проучава као феномен сличан бихејвиоралној зависности. Паметни телефони постали су продужетак нашег друштвеног, професионалног и емоционалног живота. Губитак приступа телефону доживљава се као губитак повезаности, сигурности или чак дјела идентитета.
Истраживања указују да је овај страх повезан са системима друштвене привржености у мозгу. Обавјештења подстичу ослобађање допамина, чиме додатно подстичу коришћење телефона. Када уређај није доступан, неки људи доживљавају симптоме анксиозности сличне апстиненцијској кризи. Могу непрестано проверавати џепове, осјећати немир или паничити због празне батерије.
Аблутофобија је упоран страх од купања, прања или одржавања хигијене. Док је повремена одбојност према купању честа код дјеце, аблутофобија може постати озбиљан и исцрпљујући поремећај.
Корени овог страха могу бити у трауматичним искуствима везаним за воду, строгом кажњавању током усвајања хигијенских навика или појачаној осјетљивости на сензорне надражаје. Код неких људи сам осећај воде на кожи изазива снажну анксиозност.
Погонофобија је страх од браде. Иако може дјеловати смијешно, анксиозност коју изазива веома је стварна. Особе са овом фобијом могу осјећати интензивну нелагодност у близини људи који имају браду или друге длаке на лицу.
Страх може проистећи из негативних асоцијација. У појединим случајевима културни стереотипи или искуства из дјетињства утичу на начин на који особа доживљава браду. Мозак ствара везу између браде и замишљене или симболичне опасности.
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Са психолошког становишта, људи су веома осјетљиви на црте лица. Чак и мале промјене у изгледу могу промијенити емоционални доживљај друге особе. Када се та осјетљивост споји са склоношћу ка анксиозности, одређени визуелни знак, попут браде, може изазвати несразмјерно снажну реакцију страха.
Ксантофобија је страх од жуте боје. Код особа које пате од ове фобије, жути предмети, одјећа или окружење могу изазвати анксиозност или чак напад панике.
Перцепција боја дубоко је повезана са емоционалном обрадом. У еволутивном смислу, јарке боје често представљају упозорење, као код отровних животиња или знакова опасности. Код неких људи ова повезаност може постати претерана или бити повезана са личним искуствима.
Страх не произлази из увјерења да боја може физички да нашкоди, већ из тога што је мозак погрешно тумачи као сигнал опасности. Терапија може помоћи да се ова реакција постепено промени кроз контролисано излагање жутој боји.
За већину људи балони представљају славље. За особу са глобофобијом они су извор напетости и страха.
Овај страх најчешће је повезан са ишчекивањем тренутка када ће балон пући. Изненадна гласна бука може изазвати урођени рефлекс трзања. Ако је особа раније имала непријатно искуство са балонима, то сећање може остати повезано са осјећајем страха.
Непредвидивост тренутка пуцања ствара сталну напетост. Тијело остаје у приправности, као да очекује опасност. Глобофобија показује да се страх може везати не само за предмете, већ и за очекиване сензације.
Међутим, овај механизам понекад закаже. Када страх постане преплављујући, упоран и ирационалан, и усмјери се на безопасне предмете или ситуације умјесто на стварне опасности, прераста у фобију.
Турофобија, односно страх од сира, једна је од најнеобичнијих фобија. Неки људи осјећају гађење према текстури или мирису појединих сирева, које може прерасти у интензивну анксиозност.
Из еволутивне перспективе, гађење нас штити од уношења покварене или штетне хране. Ако је особа имала непријатно искуство са сиром, попут тровања храном, мозак може претјерано генерализовати ту реакцију.
Оно што почиње као обична одбојност може прерасти у фобију када избјегавање постане екстремно, а анксиозност несразмерна стварној опасности.
Сомнифобија је страх од успављивања или спавања. Ово стање може бити посебно узнемирујуће јер је сан биолошка потреба.
Страх може настати због ноћних мора, епизода парализе сна или трауме доживљене током ноћи. Неки људи се плаше губитка контроле или рањивости док спавају.
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Парадоксално, анксиозност повезана са спавањем често додатно погоршава несаницу, стварајући зачарани круг исцрпљености и све већег страха. Лијечење обично подразумева рјешавање основне анксиозности и стварање сигурних асоцијација на спавање.
Арахибутирофобија описује страх да ће се путер од кикирикија залијепити за непце. Иако звучи необично, у основи овог страха најчешће се налази анксиозност због могућности гушења.
Гушење представља стварну претњу опстанку. Код људи који су посебно осјетљиви на осјећај гутања, лепљива храна може изазвати панику. Страх се може проширити и на друге намирнице, што доводи до веома рестриктивног начина исхране.
Еисоптрофобија је страх од огледала или сопственог одраза. Овај страх може бити повезан са бригом због изгледа, сујеверјем или трауматичним искуствима.
Огледала нас приморавају да се суочимо са сопственим ликом. Код особа са анксиозношћу или поремећајима идентитета, одраз може дјеловати узнемирујуће или чак застрашујуће. У ријетким случајевима улогу могу имати и страхови од натприродних појава.
Емоционална реакција често превазилази обичну нелагодност и може довести до потпуног избегавања огледала и других рефлектујућих површина.
Можда најсложенија од свих јесте фобофобија – страх од развијања фобије или од самог осјећаја интензивног страха.
Ово стање се често јавља код људи који су доживјели нападе панике. Сјећање на снажну анксиозност постаје окидач само по себи. Особа почиње да се плаши физичких симптома страха: убрзаног рада срца, вртоглавице или осјећаја губитка контроле.
На тај начин страх се окреће ка унутра, а тијело почиње да реагује на сопствене реакције. Животни простор особе постаје све ужи, а избјегавање све израженије.
Фобије, ма колико необичне биле, дијеле исте биолошке механизме. Амигдала има кључну улогу у препознавању претњи и покретању реакције страха. Када се неки надражај повеже са опасношћу – било кроз трауму, учење или машту – мозак додатно учвршћује ту везу.
Неуротрансмитери попут адреналина и кортизола припремају тијело за акцију. Срце куца брже, мишићи се затежу, а ум се усредсређује на бекство или одбрану.
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Генетика такође утиче на осјетљивост. Неки људи имају израженије и реактивније мождане кругове задужене за страх, док животна искуства одређују како ће ти системи тумачити свет око себе.
Важно је нагласити да су фобије излијечиве. Когнитивно-бихејвиорална терапија, нарочито терапија излагањем, има снажну научну потврду своје ефикасности. Постепеним суочавањем са извором страха у безбједним условима, мозак учи да претња није стварна. Временом реакција страха слаби.
Необичне фобије на први поглед могу дјеловати забавно, али иза сваке од њих крије се људска прича. Прича о мозгу који се превише труди да заштити свог власника, о сјећањима која одбијају да изблиједе, као и о избјегавању и чежњи за нормалним животом, миром и слободом.
Страх није непријатељ, већ древни савезник који је понекад скренуо са правог пута. Уз разумијевање, стрпљење и одговарајуће лијечење, чак и најнеобичнији страхови могу се ублажити.
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