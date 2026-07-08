Расте страх од проблема у снабдијевању: Гориво поново поскупљује

Аутор:АТВ редакција
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Цијене нафте скочиле су у сриједу готово пет одсто и достигле највиши ниво у посљедње двије седмице, након што је амерички предсједник Доналд Трамп упозорио Иран да ће Сједињене Америчке Државе вјероватно извести додатне ударе у сриједу увече, послије напада претходног дана, додајући да би могле преузети и острво Харг.
Фјучерси на сирову нафту Брент порасли су за 3,81 долар, односно 5,14 одсто, на 77,97 долара по барелу у 13.39 часова по ГМТ-у, док је америчка сирова нафта Вест Тексас интермидијет (West Texas Intermediate – WTI) поскупјела за 3,36 долара, односно 4,77 одсто, на 73,80 долара по барелу.
Оба референтна типа нафте раније током трговања достигла су највише нивое од 22. јуна.
Оба су у уторак поскупјела око три одсто након што су САД укинуле општу дозволу којом је била одобрена продаја иранске сирове нафте.
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Трамп је раније у сриједу рекао да је меморандум о разумијевању потписан са Ираном ради окончања сукоба „готов“, додајући да не жели да преговара са Техераном.
– У основи, нафта би требало да се тргује по вишим цијенама. Тржиште је жељно тражило неку врсту рјешења и разлог за оптимизам – рекао је Оле Хвалби из истраживачког одјељења СЕБ-а, додајући да обновљена Трампова реторика о нападима на Иран такође подстиче раст цијена.
– И даље не успијевамо да из Хормушког мореуза извучемо све што би требало, а залихе у земљама ОЕЦД-а налазе се на најнижем нивоу у посљедње 23 године – додао је.
Споразум, постигнут уз посредовање Пакистана прошлог мјесеца и којим је био предвиђен период од 60 дана за преговоре, нашао се под притиском након што су САД извеле нове ударе на Иран.
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Америчка Централна команда саопштила је у уторак да су ваздушни удари САД били одговор на иранске нападе на три комерцијална брода која су пролазила кроз Хормушки мореуз.
Иранска Револуционарна гарда потом је саопштила да је рано у сриједу гађала америчке војне локације у Бахреину и Кувајту.
Напади су поново изазвали забринутост због саобраћаја танкера кроз Хормушки мореуз, којим је прије почетка рата крајем фебруара пролазила око петина свјетског снабдијевања енергијом.
Иран преко острва Харг извози 90 одсто своје сирове нафте. Острво се налази 16 миља, односно 26 километара, од иранске обале у сјеверном дијелу Персијског залива и око 300 миља, односно 483 километра, сјеверозападно од Хормушког мореуза.
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Преузимање Харга омогућило би САД да озбиљно поремете иранску трговину енергентима.
Разлика у цијенама Брента за испоруке у периоду од три мјесеца повећана је на 2,36 долара по барелу, што је највиши ниво од 16. јуна. Тржиште је тако наставило да се креће ка структури познатој као беквордејшн (backwardation), након што је још 6. јула било у контангу (contango), док су трговци поново процјењивали краткорочне ризике за снабдијевање на Блиском истоку.
Беквордејшн, ситуација у којој је цијена нафте за непосредну испоруку виша од цијене барела за касније рокове, обично указује на затегнутије краткорочно снабдијевање.
– Трампова тврдња да је меморандум о разумијевању готов повећава могућност поновног затварања Хормушког мореуза, у тренутку када поново почиње циклус ескалације – рекао је Саул Кавоник, шеф истраживања у компанији МСТ Марки (MST Marquee).
Најмање четири танкера за превоз нафте и гаса одустала су од покушаја проласка кроз мореуз и окренула се назад, показали су подаци о праћењу бродова, након што су обновљени напади на пловила повећали забринутост за безбједност.
Након што су САД и Иран прошлог мјесеца потписали примирје, цијене нафте пале су на нивое забиљежене прије рата, а трговци су нагомилали велике кратке позиције у нафтним фјучерсима, кладећи се на даљи пад цијена.
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Од почетка сукоба, државе су смањивале своје залихе како би надокнадиле недостатак у снабдијевању.
ХСБЦ је снизио прогнозу цијене сирове нафте Брент за 2026. годину са 95 на 80 долара по барелу, полазећи од претпоставке да ће се извоз нафте из Персијског залива вратити у нормалу до краја септембра.
У међувремену, Кина је укинула ограничења на извоз прерађених нафтних деривата до краја јула и дозволила једној приватној рафинерији да настави испоруке након четворомјесечне паузе, рекли су у сриједу извори из трговинског сектора.
Извјештавали Анушри Мукерџи из Бенгалуруа, Јука Обајаши из Токија и Џезлин Лер из Сингапура. Додатно извјештавали Сехер Дарин из Лондона и Флоренс Тан из Сингапура. Текст уредили Џо Бавије, Ејдан Луис, Марк Потер и Ник Зимински.
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