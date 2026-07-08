Хаос на берзама: Плануле цијене нафте

Аутор:АТВ редакција
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Цијене нафте скочиле су за скоро три одсто након што су Сједињене Америчке Државе покренуле ударе на Иран који су услиједили послије саопштења да је Техеран напао три брода у Ормуском мореузу.
Цијена сирове нафте Брент, која важи за међународни стандард, скочила је за 2,6 одсто на 76,09 долара по барелу рано јутрос, док је цијена америчке референтне сирове нафте такође порасла за 2,6 одсто на 72,25 долара по барелу, преноси АП и подсјећа да су цијене недавно пале на нивое на којима су биле прије почетка рата са Ираном крајем фебруара.
Када је ријеч о промјенама у вриједности свјетских валута, амерички долар је порастао на 162,38 јапанских јена, а евро је остао непромијењен на 1,1414 долара, преноси Танјуг.
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