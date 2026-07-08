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Хаос на берзама: Плануле цијене нафте

Аутор:

АТВ редакција
08.07.2026 08:24

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нафта уље бушотина цијене нафте барел
Фото: Pexel/ Jan Zakelj

Цијене нафте скочиле су за скоро три одсто након што су Сједињене Америчке Државе покренуле ударе на Иран који су услиједили послије саопштења да је Техеран напао три брода у Ормуском мореузу.

Цијена сирове нафте Брент, која важи за међународни стандард, скочила је за 2,6 одсто на 76,09 долара по барелу рано јутрос, док је цијена америчке референтне сирове нафте такође порасла за 2,6 одсто на 72,25 долара по барелу, преноси АП и подсјећа да су цијене недавно пале на нивое на којима су биле прије почетка рата са Ираном крајем фебруара.

Када је ријеч о промјенама у вриједности свјетских валута, амерички долар је порастао на 162,38 јапанских јена, а евро је остао непромијењен на 1,1414 долара, преноси Танјуг.

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Тагови :

цијене нафте

Нафта

Цијене

економија

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