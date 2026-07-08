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Спрема се радикална одлука: Желе забранити низ аутомобилских гума!

Аутор:

АТВ редакција
08.07.2026 09:12

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Спрема се радикална одлука: Желе забранити низ аутомобилских гума!
Фото: АТВ

Америчка савезна држава Калифорнија је већ прије донијела одлуку о забрани продаје нових дизелских и бензинских аутомобила до 2035. године. Сада ће политичка већина одлучивати ​​и о томе с којим гумама смију возити аутомобили.

То је повезано с новим законом који наводи да аутомобилске гуме уопштено морају испуњавати исте стандарде које творнице аутомобила морају испуњавати када нови аутомобили сиђу с производне траке.

Гуме не смију бити ниже квалитете од оних с којима се испоручује потпуно нови аутомобил.

Гуме које се накнадно купују углавном троше више енергије и имају већи отпор котрљања од гума уграђених у творницама аутомобила.

Људи који стоје иза приједлога вјерују да би такав закон могао уштед‌јети новац потрошачима јер би могли дуље возити између бензинских пумпи или пунионица.

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Но критичари су већ приговорили да ће приједлог само поскупјети производњу гума и тиме их у коначници поскупити за потрошаче. Вид‌јећемо хоће ли Калифорнија донијети радикалну одлуку, преноси ХАК.

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Тагови :

Гуме за аутомобиле

калифорнија

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