Спрема се радикална одлука: Желе забранити низ аутомобилских гума!

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Америчка савезна држава Калифорнија је већ прије донијела одлуку о забрани продаје нових дизелских и бензинских аутомобила до 2035. године. Сада ће политичка већина одлучивати и о томе с којим гумама смију возити аутомобили.
То је повезано с новим законом који наводи да аутомобилске гуме уопштено морају испуњавати исте стандарде које творнице аутомобила морају испуњавати када нови аутомобили сиђу с производне траке.
Гуме не смију бити ниже квалитете од оних с којима се испоручује потпуно нови аутомобил.
Гуме које се накнадно купују углавном троше више енергије и имају већи отпор котрљања од гума уграђених у творницама аутомобила.
Људи који стоје иза приједлога вјерују да би такав закон могао уштедјети новац потрошачима јер би могли дуље возити између бензинских пумпи или пунионица.
Породица
Ријешена вјечита дилема: Ево од ког родитеља дјеца наслиједе памет
Но критичари су већ приговорили да ће приједлог само поскупјети производњу гума и тиме их у коначници поскупити за потрошаче. Видјећемо хоће ли Калифорнија донијети радикалну одлуку, преноси ХАК.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Ауто-мото
1 ч0
Ауто-мото
23 ч0
Ауто-мото
1 д0
Ауто-мото
1 д0
Најновије
10
08
10
01
09
59
09
53
09
50
Тренутно на програму