Имате посебан детаљ на волану? Ове таблице су обавезне

Аутор:АТВ редакција
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Од 27. јуна 2026. године у Србији је званично почела примјена допуњеног Правилника који уводи промјене за власнике електричних двоточкаша.
Многи уређаји који су се до јуче сматрали бициклима, сада су у очима закона мопеди, што за њихове власнике значи обавезну регистрацију, технички преглед и посједовање возачке дозволе.
Кључна промјена лежи у начину на који се возило покреће. Док су раније прописи били блажи, нови Правилник о подели моторних и прикључних возила сада јасно раздваја е-бицикле са асистенцијом од оних који се крећу без окретања педала.
Према новим правилима, ваш електрични двоточкаш остаје у категорији К3 (бицикл) само ако испуњава сљедеће услове:
Покреће се искључиво снагом возача помоћу педала, док мотор служи само као помоћ.
Помоћни електромотор не прелази снагу од 0,25 коловати.
Помоћ мотора се искључује чим престанете да окрећете педале или када достигнете брзину од 25 километар на сат.
С друге стране, велика група е-бицикала који имају ручицу или тастер за "гас" и могу да се крећу без окретања педала, више не спадају у бицикле.
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Чак и ако имају педале "реда ради", они се сада категоришу као врста Л1 - мопед. У ову категорију улазе возила чија брзина не прелази 45 километар на сат, а снага мотора је до 4 киловато.
Ако се утврди да је ваш е-бике заправо мопед, суочавате се са низом административних и безбједносних захтјева које раније нисте имали:
Возачка дозвола: За управљање је потребна најмање АМ категорија. Добра вијест за возаче аутомобила је да уколико већ поседујете Б категорију, аутоматски имате право да возите и мопеде.
Регистрација и таблице: Возило мора проћи технички преглед, имати полису осигурања и важећу регистрациону налепницу са таблицом.
Заштитна опрема: За разлику од обичног бициклизма, возач мопеда мора на глави имати закопчану хомологовану заштитну кацигу.
Ова правила посебно погађају велики број достављача у градовима, али и оне који су ручно дорађивали своје бицикле како би ишли брже од 35 километара на сат.
Често се дешава да су таква возила опремљена кочницама које нису прилагођене повећаној брзини и снази, што представља безбједносни ризик.
Полиција сада има законски основ да овакве моделе третира као мопеде или мотоцикле, а не као бицикле.
Постоји једна сива зона која се тиче режима помоћи при гурању, гдје се бицикл креће брзином људског хода притиском на дугме док га водите узбрдо.
Према тренутном тумачењу прописа, овакви модели би требали да остану у категорији К3, јер де фацто не служе за вожњу без педалирања, већ искључиво као помоћ при гурању поред себе, преноси Супер регистрација.
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