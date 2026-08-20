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Американци ставили још 10 особа на "црну листу"

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 22:32

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Крупни план Капитола САД са америчком заставом.
Фото: Ben Kelsey/Pexels

Сједињене Државе увеле су санкције за 10 чланова мреже која финансира либански милитантни покрет Хезболах, саопштило је Министарство финансија САД.

"Канцеларија за контролу стране имовине Министарства финансија САД данас уводи санкције за 10 особа које су дио мреже одговорне за пребацивање новца Хезболаху", наводи се у саопштењу.

У саопштењу се додаје да мрежа користи курире који путују комерцијалним летовима између Либана, Турске, Уједињених Арапских Емирата и Ирана како би пребацивали стотине милиона долара између различитих јурисдикција, омогућавајући Хезболаху да добија страну валуту ван званичног финансијског система и избјегава санкције.

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Тагови :

Америчке санкције

Хезболах

Америка

Либан

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