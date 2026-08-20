Американци ставили још 10 особа на "црну листу"

Аутор:АТВ редакција
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Сједињене Државе увеле су санкције за 10 чланова мреже која финансира либански милитантни покрет Хезболах, саопштило је Министарство финансија САД.
"Канцеларија за контролу стране имовине Министарства финансија САД данас уводи санкције за 10 особа које су дио мреже одговорне за пребацивање новца Хезболаху", наводи се у саопштењу.
У саопштењу се додаје да мрежа користи курире који путују комерцијалним летовима између Либана, Турске, Уједињених Арапских Емирата и Ирана како би пребацивали стотине милиона долара између различитих јурисдикција, омогућавајући Хезболаху да добија страну валуту ван званичног финансијског система и избјегава санкције.
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