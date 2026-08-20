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Пирати отели брод са оружјем, међу посадом и двојица Срба: Услиједио ваздушни напад, има мртвих

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 21:56

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Брод за превоз расутих терета усидрен у Ормуском мореузу, субота, 18. април 2026.
Фото: Tanjug/AP

Пирати су почетком ове недјеље код обале Пунтланда у Сомалији отели теретни брод под камерунском заставом и одвели га према обали региона Нугал, изјавио је данас сомалијски званичник.

Брод M/V LUTUF отет је у понедјељак, око 3,5 наутичких миља од мјеста Мараје у округу Ејле у Пунтланду, рекао је за агенцију Асошиејтед прес званичник који је желио да остане анониман јер није био овлашћен да јавно говори о осјетљивим информацијама.

Брод, у власништву компаније Полар Мувмент Шипинг (Polar Movement Shipping), превозио је оружје намијењено турском војном центру за обуку у Могадишу, као и комуникациону и сателитску опрему, навео је званичник.

„На броду је било десет чланова посаде: шест Индијаца, један турски држављанин, један Грузијац и два српска припадника обезбјеђења“, истакао је званичник. Турске власти за сада нису коментарисале инцидент.

Осам пирата, за које се вјерује да су чланови групе која је раније учествовала у отмици брода М/В Сворд 26. априла, одвело је брод према обали у близини Гармаала у округу Дангорајо у Пунтланду.

„Два брода у турском власништву касније су пришла отетом броду, док су турски хеликоптери и дронови надзирали подручје. У уторак се отетом броду приближио мали чамац са двојицом мушкараца који су на њега доставили кат, стимулативну биљку која се у Сомалији често жваће“, истакао је званичник.

„Након што се чамац вратио на обалу, услиједио је ваздушни напад у којем су погинула четворица мушкараца, док су двојица рањена“, рекао је званичник.

Околности напада, укључујући питање ко га је извео и да ли су погинули мушкарци били повезани са отмицом, за сада није било могуће независно провјерити. Није познато ни шта се догодило са бродом М/В ЛУТУФ, његовом посадом и теретом. Асошиејтед прес није могао независно да потврди све детаље навода сомалијског званичника.

(Телеграф)

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Тагови :

пирати

Сомалија

брод

Турска

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