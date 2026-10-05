Хаос у Француској: Хиљаде ухапшених, тинејџер остао без руке, школе и факултети блокирани

Аутор:АТВ редакција
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Стотине средњих школа и универзитета широм Француске потпуно су или дјелимично затворене због протеста младих који су прерасли у један од највећих таласа ученичког и студентског незадовољства у земљи посљедњих година.
Протести су на више мјеста прерасли у сукобе са полицијом, а забиљежене су тешке повреде ученика и хиљаде хапшења.
Најтежи инцидент догодио се у сјеверном граду Ленсу, гдје је 15-годишњи ученик остао без руке. Према писању локалног листа „Ла Воа ди Нор“ (La Voix du Nord), дјечак је тешко повријеђен након што је подигао полицијску шок-бомбу.
Тешке повреде забиљежене су и у Туру, гдје је породица 16-годишњег ученика поднијела пријаву због полицијског насиља након што је дјечак изгубио вид на десном оку.
Државни тужилац саопштио је да је повреда настала од предмета који подсјећа на полицијски гумени метак, док је истрага о овом случају у току.
Протести су почели крајем септембра у једном од париских предграђа, првобитно због хроничног недостатка наставног особља. Незадовољство се, међутим, убрзо проширило широм земље, а ученици и студенти све гласније указују и на социјалну неједнакост и, како тврде, дугогодишње занемаривање образовног система.
Ученици упозоравају на лоше услове у школама – од прокишњавања и урушавања плафона, до појаве жохара и високих температура у учионицама током љетних мјесеци.
Додатни проблем представља недостатак наставника на замјени, због чега поједини ученици остају без наставе и по неколико мјесеци, укључујући и оне који се налазе у кључним испитним годинама.
За сутра је најављен масовни национални дан протеста.
Средњошколцима и студентима, који већ блокирају око 40 универзитетских зграда, требало би да се придруже хиљаде наставника, радника у јавном сектору и родитеља.
Од почетка масовних протеста прошле седмице полиција је ухапсила око 5.000 људи, већином тинејџера. У сукобима су повријеђене десетине ученика и наставника, док се штета на школским и другим јавним објектима већ процјењује на десетине милиона евра.
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