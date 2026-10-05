Смртна казна Кристи Пајк би могла бити поништена?

Аутор:АТВ редакција
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Неуспјело погубљење Кристи Пајк изазвало је бурне реакције широм Сједињених Држава, а истовремено је спасило другог осуђеника на смртној казни, свега неколико недјеља прије него што је требало да буде погубљен смртоносном инјекцијом.
Двострука доза пентобарбитала оставила је Пајк да се грчи на столу за погубљење, док је осјећала као да ће јој рука експлодирати. Њен адвокат апелује на гувернера Тенесија, Била Лијада укине смртну казну његовој клијенткињи и преиначи је у казну доживотног затвора.
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Стивен Ферел рекао је да је Пајк патила од проблема са менталним здрављем, укључујући посттрауматски стресни поремећај (ПТСП), као и да је имала ужасавајуће искуство сексуалног злостављања у дјетињству.
Он тврди да порота која је одлучивала о казни није била упозната са тим злостављањем и да је Пајк била премлада да би била осуђена на смрт.
Она (50) је требало да постане прва жена погубљена у Тенесију за више од 200 година, након што је осуђена за брутално убиство 19-годишње Колин Слемер1995. године.
Међутим, њено неуспјело погубљење представља најновији у низу пропуста у Тенесију и други неуспјешни покушај погубљења за само четири мјесеца који је спровела иста особа.
Адвокат Пајк, Стивен Ферел, рекао је: "Не знамо какво ће бити њено физичко стање, али јасно је да је претрпјела мучан покушај погубљења."
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Она се сада налази прикључена на респиратор и под оружаном стражом, након што је најмање седам пута покушано постављање игле како би јој биле убризгане двије смртоносне дозе пентобарбитала.
Љекари упозоравају да је можда претрпјела тешко оштећење мозга док у болници, под оружаном стражом, покушавају да је стабилизују.
У међувремену, мучни покушај погубљења Пајк поштедео је живот Герију Вејну Сатону (57), који више од три деценије чека на смртну казну. Сатон је 1993. године осуђен због убиства свог брата и сестре 1992. године -Томија Грифина (24) и Кони Бранам (34).
И он и његов ујак Џејмс Далингер осуђени су на смрт након што је Томи упуцан у главу. Његова сестра Кони пронађена је пет дана касније у олупини изгорјелог аутомобила. Чланови породице тврдили су да је између брата и сестре прије убистава постојао сукоб.
Ипак, Сатон је све вријеме тврдио да је невин, док су његови адвокати и присталице покушавали да оборе његову смртну казну. Присталице Сатона наводе да 57-годишњак није имао мотив и да не постоје докази који га повезују са злочином.
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Докази које је на суђењу изнио судски љекар касније су проглашени нетачним, а том стручњаку је одузета лиценца.
Упркос томе што је његов случај, према тврдњама адвоката, био "препун грешака", Сатон је остао на смртној казни, а његово погубљење било је заказано за 3. децембар. Његово погубљење сада је обустављено након мучног покушаја погубљења Кристе Пајк.
- Ова вијест нам доноси мало радости, јер нико не би требало да буде приморан да пати на начин на који је Криста Пајк патила ове недјеље, као ни Тони Карутерс у мају. Ипак, лакнуло нам је што гувернер Ли озбиљно схвата велике проблеме са процедурама погубљења у овој савезној држави и захвални смо што је Геријево погубљење обустављено - саопштио је правни тим осуђеника Герија.
(Курир)
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