Појефтињује гориво у Српској, ево и за колико

Аутор:АТВ редакција
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Дизел ће на бензинским пумпама у Српској појефтинити ове седмице.
То су потврдили из Групације за промет нафтом и нафтним дериватима при Привредној Комори Српске, нагласивши да појефтињење неће бити исто на свим пумпама.
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Тренутно, како кажу, дизел у просјеку кошта од 3,7 до 3,85 КМ по литру.
Појефтињење ће бити у износу од 5 до 10 фенинга.
"Бензинске пумпе на којима су више цијене, дизел ће спустити за око 10 фенинга, а оне са нижим цијенама за око 5 фенинга по литру. Разлог је појефтињења сирове нафте, односно, нафтних деривата на свјетској берзи протеклих дана", кажу за "Српскаинфо" у овој групацији.
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Подсјетимо, почетком марта, односно, прије избијања кризе на Блиском истоку, литар дизела је коштао око 2,3 КМ.
Није тешко израчунати да је, прије 7 мјесеци, пун резервоар коштао око око 115 КМ, а да је данас за 50 литара дизела потребно издвојити више од 190 КМ.
Само у септембру, литар је поскупио за око 40 фенинга.
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