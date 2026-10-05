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Од поноћи бензин и дизел јефтинији, за два односно четири центи

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05.10.2026 13:20

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Бензинска станица, бензинска пумпа или само пумпа, је објекат који служи за сипање горива за моторна возила.
Фото: ATV

У Хрватској од поноћи појефтињују бензин и дизел за два цента, док ће плави дизел бити јефтинији за четири цента по литри.

Литар бензина ће се продавати по 1,74 евра по литри, а дизела 1,84 евра. Плави дизел стајаће 1,38 евра по литри.

Истовремено ће поскупјети течни гас за спремнике за три цента, на 1,55 евра по килограму, док ће цијена УНП-а за боце порасти такође за три цента, на 2,13 евра по килограму.

Нове цијене је саопштила Влада и важиће у наредних седам дана, преноси Танјуг.

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Тагови :

Хрватска

Цијене

бензин

Дизел цијена

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