Од поноћи бензин и дизел јефтинији, за два односно четири центи

У Хрватској од поноћи појефтињују бензин и дизел за два цента, док ће плави дизел бити јефтинији за четири цента по литри.

Литар бензина ће се продавати по 1,74 евра по литри, а дизела 1,84 евра. Плави дизел стајаће 1,38 евра по литри.

Истовремено ће поскупјети течни гас за спремнике за три цента, на 1,55 евра по килограму, док ће цијена УНП-а за боце порасти такође за три цента, на 2,13 евра по килограму.

Нове цијене је саопштила Влада и важиће у наредних седам дана, преноси Танјуг.