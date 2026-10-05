Минић се захвалио Орбану: Памтимо Вашу пријатељски пружену руку и у тешким временима

Аутор:АТВ редакција
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Премијер Српске Саво Минић захвалио се бившем мађарском премијеру Виктору Орбану на упућеној честитки поводом побједе на општим изборима.
"Република Српска памти Вашу пријатељски пружену руку и у тешким временима", навео је Минић на Иксу.
Хвала Вам, @PM_ViktorOrban на честиткама.
Република Српска памти Вашу пријатељски пружену руку и у тешким временима.— Саво Минић (@minic_savo) October 5, 2026
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