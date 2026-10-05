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Минић се захвалио Орбану: Памтимо Вашу пријатељски пружену руку и у тешким временима

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05.10.2026 13:19

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Минић се захвалио Орбану: Памтимо Вашу пријатељски пружену руку и у тешким временима
Фото: АТВ

Премијер Српске Саво Минић захвалио се бившем мађарском премијеру Виктору Орбану на упућеној честитки поводом побједе на општим изборима.

"Република Српска памти Вашу пријатељски пружену руку и у тешким временима", навео је Минић на Иксу.

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Тагови :

Саво Минић

Виктор Орбан

Честитка

Република Српска

Мађарска

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