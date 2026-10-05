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Алкараз преокретом до финала Токија

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05.10.2026 14:06

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Карлос Алкараз враћа ударац Тејлору Фрицу из тима Ворлд током меча на тениском турниру у Лондону у суботу, 26. септембра 2026.
Фото: AP Photo/Maja Smiejkowska / Tanjug

Шпански тенисер Карлос Алкараз пласирао се у финале АТП турнира у Токију, пошто је данас у полуфиналу побиједио сународника Ђаумеа Мунара 5:7, 6:3, 6:1.

Меч је трајао два сата и 32 минута. Алкараз је трећи тенисер свијета, док се Мунар налази на 49. мјесту АТП листе. Ово је био пети међусобни дуел шпанских тенисера, а четврти тријумф Алкараза, који ће у финалу играти против побједника меча између Чеха Јиржија Лехечке и Валентина Вашероа из Монака.

Алкараз брани титулу у Токију, пошто је прошле године у финалу савладао Американца Тејлора Фрица 6:4, 6:4. АТП турнир у Токију игра се за наградни фонд од 2.342.275 долара.

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Тагови :

Карлос Алкараз

АТП

Токио

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