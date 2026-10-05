Алкараз преокретом до финала Токија

Аутор:АТВ редакција
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Шпански тенисер Карлос Алкараз пласирао се у финале АТП турнира у Токију, пошто је данас у полуфиналу побиједио сународника Ђаумеа Мунара 5:7, 6:3, 6:1.
Меч је трајао два сата и 32 минута. Алкараз је трећи тенисер свијета, док се Мунар налази на 49. мјесту АТП листе. Ово је био пети међусобни дуел шпанских тенисера, а четврти тријумф Алкараза, који ће у финалу играти против побједника меча између Чеха Јиржија Лехечке и Валентина Вашероа из Монака.
Алкараз брани титулу у Токију, пошто је прошле године у финалу савладао Американца Тејлора Фрица 6:4, 6:4. АТП турнир у Токију игра се за наградни фонд од 2.342.275 долара.
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