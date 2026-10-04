''Најглупље тумачење правила икада'': Драма на мечу Ђоковића и Зверева

Аутор:АТВ редакција
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Дуел Новака Ђоковића и Саше Зверева привукао је велику пажњу тениске јавности.
Ђоковић је на крају славио са 2:1, иако је лоше почео овај меч и допустио Звереву да направи брејк, а одмах у наредном гему услиједила је велика драма и пауза која је трајала преко десет минута.
Тенис
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Расправљали су се са судијом прво Саша Зверев, а онда и Новак Ђоковић и сви су били збуњени и нико није знао о чему се ту ради.
Zverev-Djokovic has been going for 10 minutes and at least half of that has been them arguing with the umpire.
(Zverev was right) https://t.co/IACFC6veKt— ~ sea of mediocrity ~ (@ragecherry) October 4, 2026
Зверев је сервирао, Ђоковић вратио тај сервис и када је Саша ударио лоптицу и она отишла у аут услиједила је жалба за видео провјеру што је наљутило Новака.
Жалио се Ђоковић што Зверев није провјеру затражио на вријеме.
"Да је био ометен од нечије стране, стао би одмах. Одмах послије сервиса. Ово је најглупље тумачење правила у мом животу. Нема смисла. Ако играч види ометање, он одмах стаје. Ми можемо да одиграмо размјену од 30 удараца, и ако изгуби поен, он може да стане. И поред свега, судија је остао при свом, да се поен понови", говорио је.
Новак је одмахнуо главом и уз ироничан смијех кренуо ка свом мјесту.
Нијемац се пожалио да му је у моменту засметала промјена рекламе на видео зиду иза Новакових леђа и због тога је услишена његова жалба.
I’m not a fan of Djokovic at all but he has a point here. Zverev serves, Djokovic hits the return, Zverev miss the next shot and then challenges that when he served the screens in the arena changed causing him to be distracted. #tennis #ChinaOpen https://t.co/U0YjZcr09s— Tim Tyrrell (@TimTyrrellNY) October 4, 2026
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