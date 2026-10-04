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''Најглупље тумачење правила икада'': Драма на мечу Ђоковића и Зверева

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04.10.2026 15:59

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Новак Ђоковић
Фото: Tanjug/AP Photo/Achmad Ibrahim

Дуел Новака Ђоковића и Саше Зверева привукао је велику пажњу тениске јавности.

Ђоковић је на крају славио са 2:1, иако је лоше почео овај меч и допустио Звереву да направи брејк, а одмах у наредном гему услиједила је велика драма и пауза која је трајала преко десет минута.

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Расправљали су се са судијом прво Саша Зверев, а онда и Новак Ђоковић и сви су били збуњени и нико није знао о чему се ту ради.

Зверев је сервирао, Ђоковић вратио тај сервис и када је Саша ударио лоптицу и она отишла у аут услиједила је жалба за видео провјеру што је наљутило Новака.

Жалио се Ђоковић што Зверев није провјеру затражио на вријеме.

"Да је био ометен од нечије стране, стао би одмах. Одмах послије сервиса. Ово је најглупље тумачење правила у мом животу. Нема смисла. Ако играч види ометање, он одмах стаје. Ми можемо да одиграмо размјену од 30 удараца, и ако изгуби поен, он може да стане. И поред свега, судија је остао при свом, да се поен понови", говорио је.

Новак је одмахнуо главом и уз ироничан смијех кренуо ка свом мјесту.

Нијемац се пожалио да му је у моменту засметала промјена рекламе на видео зиду иза Новакових леђа и због тога је услишена његова жалба.

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Тагови :

Новак Ђоковић

Александар Зверев

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