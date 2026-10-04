Карлос Алкараз у полуфиналу Токија

Аутор:АТВ редакција
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Шпански тенисер Карлос Алкараз пласирао се у полуфинале АТП турнира у Токију, пошто му је Канађанин Денис Шаповалов предао меч четвртфинала при резултату 7:6 (7:3), 2:1.
Алкараз и Шаповалов су у првом сету направили по три брејка, а побједник овог дијела меча је одлучен у тај-брејку, који је припао шпанском тенисеру са 7:3. Трећи тенисер света је повео 2:1 у другом сету, а онда је Шаповалов због повреде одлучио да преда меч. Алкараз ће у полуфиналу играти против сународника Ђаумеа Мунара, који је савладао Француза Кирана Жакеа 6:4, 6:2.
У преостала два четвртфинала турнира у главном граду Јапана састаће се: Артур Фис (Француска) - Валентин Вашеро (Монако) и Јиржи Лехечка (Чешка) - Адолфо Данијел Ваљехо (Парагвај). АТП турнир у Токију се игра за наградни фонд од 2.342.275 долара.
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