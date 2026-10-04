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Карлос Алкараз у полуфиналу Токија

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04.10.2026 10:53

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Карлос Алкараз из Шпаније слави након освојеног поена у петом сету против Бена Шелтона из Сједињених Држава током четвртфиналног кола Отвореног првенства САД у тенису, рано ујутру у сриједу, 9. септембра 2026. године, у Њујорку.
Фото: Tanjug/AP/Heather Khalifa

Шпански тенисер Карлос Алкараз пласирао се у полуфинале АТП турнира у Токију, пошто му је Канађанин Денис Шаповалов предао меч четвртфинала при резултату 7:6 (7:3), 2:1.

Алкараз и Шаповалов су у првом сету направили по три брејка, а побједник овог дијела меча је одлучен у тај-брејку, који је припао шпанском тенисеру са 7:3. Трећи тенисер света је повео 2:1 у другом сету, а онда је Шаповалов због повреде одлучио да преда меч. Алкараз ће у полуфиналу играти против сународника Ђаумеа Мунара, који је савладао Француза Кирана Жакеа 6:4, 6:2.

У преостала два четвртфинала турнира у главном граду Јапана састаће се: Артур Фис (Француска) - Валентин Вашеро (Монако) и Јиржи Лехечка (Чешка) - Адолфо Данијел Ваљехо (Парагвај). АТП турнир у Токију се игра за наградни фонд од 2.342.275 долара.

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Карлос Алкараз

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