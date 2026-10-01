Сјајне вијести за Новака Ђоковића

Аутор:АТВ редакција
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Новак Ђоковић од данас може да посматра тотално другачије свој жријеб у Пекингу, јер су му два највећа фаворита у другом дијелу жријеба елиминисана на старту турнира, па му се сада главно име евентуалног противника у финалу тотално промијенило.
Након испадања Феликса Оже Алијасима, Флавио Коболи је наредна жртва првог кола надметања у кинеском граду, а Италијан је глатко поражен од Романа Сафиулина из Русије са 6:3, 6:2.
Испрва, пројектовано је Ђоковић у борби за титулу гледао на Оже Алијасима, а онда када је Канађанин испао, наредни кандидат за то мјесто постао је Коболи. Сада више ни њега нема.
Прво да се ријеши она главна недаумица - најтежи могући противник Новака, уколико прође до самог финала, сада је Алекс Де Минор.
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Но, Ђоковића прво чека меч са Кинезом Буом у другој рунди, а затим и вјероватно судар са Александром Зверевим у четвртфиналу, тако да му је прилично дуг пут до посљедњег сусрета у Пекингу.
Што се самог Коболија тиче, истрпио је само 85 минута ударе незгодног Сафиулина који је баш и против Ђоковића на Вимблдону показао да је тврд орах и да је спреман ове сезоне да направи свима проблеме.
Тако се изборио за другу рунду и играће против Талона Грикспора или Андреја Рубљова.
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