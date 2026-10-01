Хаос у Лакташима: Ухапшени због оштећења аута и напада на возача и његову супругу

Аутор:Стеван Лулић
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Три особе, од којих двије малољетне, ухапшене су јуче у Лакташима због сумње да су оштетили аутомобил једног суграђанина, а потом физички насрнули на њега и супругу.
Ухапшени Л.Б. се сумњичи за насилничко понашање и оштећење и одузимање туђе ствари, док се малољетници сумњиче за насилничко понашање.
"Наиме, надлежној полицијској станици истог дана око 23,30 часова мушкарац из Лакташа пријавио је да су непозната мушка лица оштетила његово путничко возило, а потом физички насрнули на њега и његову супругу", кажу у Полицијској управи Бањалука.
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Све мјере и радње према малољетницима предузимају се у складу са Законом о заштити и поступању са дјецом и малољетницима Републике Српске и под надзором тужиоца за малољетнике Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
Након комплетирања и документовања предмета Окружном јавном тужилаштву Бањалука против наведених лица биће достављен извјештај о почињеним кривичним дјелима.
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