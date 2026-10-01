Приликом претреса пронађени кокаин и марихуана: Једна особа ухапшена

Аутор:АТВ редакција
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Полиција је у Сарајеву ухапсила лице чији су иницијали Џ.Л. (30) које се сумњичи за кривично дјело неовлаштена производња и стављање у промет опојних дрога, а претресом објеката које користи пронађени су кокаин и марихуана.
У претресу куће и пратећих објеката које осумњичени користи на подручју сарајевске општине Центар пронађено је 16 различитих ПВЦ паковања са садржајем материја које асоцирају на опојне дроге кокаин и марихуана, двије дробилице, дигитална вага и други предмети од интереса за истрагу, саопштио је МУП КС.
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Осумњичени се налази у службеним просторијама Управе полиције МУП-а КС на криминалистичкој обради.
(Срна)
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