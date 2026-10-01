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Тактичка вјежба "Козара 2026", присуствују званичници Српске

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01.10.2026 10:45

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Почела је тактичка вјежба "Козара 2026" у организацији Министарства унутрашњих послова Републике Српске поводом 10 година постојања и рада Центра за обуку МУП-а Српске.
Фото: АТВ

Почела је тактичка вјежба "Козара 2026" у организацији Министарства унутрашњих послова Републике Српске поводом 10 година постојања и рада Центра за обуку МУП-а Српске.

Тактичкој вјежби присуствују предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић, министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир, директор Полиције Српске Синиша Кострешевић и предсједник Милорад Додик.

Тактичка вјежба започела је рапортом предсједнику Владе Српске.

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Тагови :

тактичка вјежба

Званичници Републике Српске

Козара

МУП Републике Српске

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