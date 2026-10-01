Тактичка вјежба "Козара 2026", присуствују званичници Српске

Аутор:АТВ редакција
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Почела је тактичка вјежба "Козара 2026" у организацији Министарства унутрашњих послова Републике Српске поводом 10 година постојања и рада Центра за обуку МУП-а Српске.
Тактичкој вјежби присуствују предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић, министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир, директор Полиције Српске Синиша Кострешевић и предсједник Милорад Додик.
Тактичка вјежба започела је рапортом предсједнику Владе Српске.
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