Влада Српске донијела Одлуку о обезбјеђивању мјесечног примања родитељима дванаест беба

Аутор:АТВ редакција
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Влада Републике Српске донијела је данас Одлуку о обезбјеђивању мјесечног новчаног примања родитељима дванаест беба које су умрле због недостатка кисеоника у Клиничком центру Бањалука у периоду од маја до јуна 1992. године.
Одлуком је предвиђено да се родитељима беба које нису оствариле право на цивилну породичну инвалиднину због пропуштања законског рока обезбиједи мјесечно новчано примање у висини 100 одсто основице за обрачун цивилне инвалиднине, која тренутно износи 822,17 КМ, наводи се у саопштењу Владе Српске.
Родитељима који већ остварују право на цивилну породичну инвалиднину биће исплаћивана разлика до пуног износа основице.
Овом одлуком Влада Републике Српске настоји да пружи додатну материјалну подршку родитељима дванаест беба чија је смрт у љето 1992. године остала један од најтежих догађаја у историји Републике Српске.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Српске.
Након њеног ступања на снагу, захтјев за остваривање права подноси се надлежном општинском, односно градском органу управе за борачко-инвалидску заштиту, према мјесту пребивалишта подносиоца захтјева.
Влада Републике Српске овом одлуком потврђује опредијељеност да, у оквиру својих надлежности, пружи подршку породицама које су током рата претрпјеле најтежу бол и ненадокнадив губитак.
Влада Републике Српске усвојила је на данашњој сједници Информацију о приоритетном пројекту "Изградња и опремање дјечијег вртића у Кукуљама, општина Србац" који ће у складу са могућностима бити финансиран из средстава јавних инвестиција за 2026. годину у износу од 2.855.283 КМ.
Пројекат има за циљ успостављање савременог, функционалног и безбједног објекта за боравак, васпитање и образовање дјеце предшколског узраста до шест година.
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Изградњом и потпуним опремањем вртића у центру Кукуља, у непосредној близини основне школе, обезбиједиће се капацитет за боравак 60 дјеце, чиме ће се значајно унапредити доступност и квалитет предшколског образовања у овој локалној заједници.
На основу закључка Владе Републике Српске Министарство финансија Републике Српске je задужено да из средстава јавних инвестиција у Буџету за 2026. годину у складу са могућностима обезбиједи 800.000 КМ за реализацију инфраструктурних пројеката у општини Језеро. Ради се о два пројекта значајна за локалну заједницу, а то су регулација водотока ријеке Јошавке и изградња Павиљона/Галерије културе у Језеру.
Влада Републике Српске донијела је Одлуку о усвајању Плана парцелације за ауто-пут Бањалука – Млиништа за дионицу Бањалука jуг – Мркоњић Град.
Поступак израде Плана започео је у јулу 2025. године, када је Народна скупштина Републике Српске jе усвојила Одлуку о приступању изради Плана парцелације за ауто-пут Бањалука – Млиништа за дионицу Бањалука jуг – Мркоњић Град, по скраћеном поступку.
Нацрт Плана парцелације за ауто-пут Бањалука – Млиништа за дионицу Бања Лука jуг – Мркоњић Град био је изложен на јавни увид у просторијама Града Бања Лука и Општине Мркоњић Град, као и у просторијама Народне скупштине Републике.
Одржане су јавне презентације у просторијама Града Бања Лука и Града Приједор.
У току јавног увида достављен је одређен број примједаба и сугестија, које је носилац израде Плана сагледао те на основу тога припремио Приједлог плана парцелације за ауто-пут Бањалука – Млиништа за дионицу Бањалука југ – Мркоњић Град.
Утврђени приједлог Плана је усклађен са мишљењима свих релевантних органа и правних лица, те ће, у складу са процедуром дефинисаном Законом о уређењу простора и грађењу, бити упућен Народној скупштини Републике Српске на усвајање.
Влада Републике Српске je прихватила Информацију о прекограничном повезивању заштићених подручја Републике Српске и Републике Србије, и закључком дала сагласност да се заштићена подручја Републике Српске, и то Национални парк "Дрина" и Парк природе "Велики Столац", прекогранично повежу са заштићеним подручјима Републике Србије, и то Националним парком "Тара" и Парком природе "Шарган - Мокра Гора".
Наведена заштићена подручја у заједничким активностима користиће заједнички назив Прекогранично подручје "Тара - Дрина".
Влада Републике Српске је рјешењем дала сагласност на текст Споразума о прекограничном повезивању заштићених подручја Републике Србије и Републике Српске под заједничким називом Прекогранично подручје "Тара - Дрина" и овластила министра за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске да Споразум потпише.
Влада Републике Српске усвојила је Информациjу о иницијативи за оснивање и почетак рада Подручног одјељења ЈУ Умјетничка школа "Војин Комадина", Зворник на подручју јединице локалне самоуправе Милићи, те задужила Министарство просвјете и културе да проведе процедуру оснивања.
Задужују се Министарство просвјете и културе и Министарство финансија да, у Буџету Републике Српске за 2027. годину обезбиједе средства за рад подручног одјељења.
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Отварањем подручног одјељења на подручју општине Милићи ће омогућити доступност музичког образовања дјеци и младима, такође представља и значајан корак у побољшању квалитета живота у општини Милићи. Понуда већег броја културно – образовних садржаја може допринијети задржавању младих породица на овом подручју, те смањењу одлива становништва, што је један од изазова са којима се суочавају мање средине.
За подручно одјељење биће обезбијеђене просторије у згради ЈУ Средњошколски центар "Милутин Миланковић" Милићи у поподневним терминима, чиме се не ремети редовна настава. На основу заинтересованог броја ученика а након спроведене анкете у иницијативи наводе да би школа ангажовала три наставника за четири одсјека (клавир, хармоника, гитара, виолина).
Општина Милићи, изразила је спремност да, у складу са својим могућностима учествује у набавци недостајућих инструмената, помогне у адаптацији простора (ако је потребно) и омогући логистичку подршку.
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