Аутомобил слетио са пута и пао на друго возило: Повријеђене три особе

Аутор:АТВ редакција
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У Рељевској улици у Сарајеву јуче се догодила саобраћајна несрећа у којој су повријеђене три особе.
Том приликом од стране путничког моторног возила Опел Мерива, којим је управљао С.М., рођен 1990. године, настањен у Вогошћи, дошло је до скретања ван пута уз земљану косину, а потом до пада наведеног возила на путничко моторно возило Пассат, којим је управљао И.Ш., рођен 1996. године, настањен у Сарајеву, који се поменутим возилом кретао коловозом улице Рељевска, након чега је дошло до превртања на коловоз возила Опел Мерива и удара у бетонски подзид и металну ограду.
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У овој саобраћајној незгоди тешке тјелесне повреде задобио је путник из возила Опел Мерива, А.Џ., рођен 1990. године, настањен у Вогошћи, а на КЦУС је задржан на даљњем лијечењу. Лакше тјелесне повреде задобили су возачи С.М. и И.Ш., који су након указане љекарске помоћи упућени на кућно лијечење, преноси Аваз.
Обавијештен је дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва КС, а увиђај су обавили припадници Управе полиције МУП-а КС и овлаштени судски вјештаци саобраћајне и машинске струке, саопштио је МУП КС.
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