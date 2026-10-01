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Аутомобил слетио са пута и пао на друго возило: Повријеђене три особе

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01.10.2026 10:42

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Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Фото: АТВ

У Рељевској улици у Сарајеву јуче се догодила саобраћајна несрећа у којој су повријеђене три особе.

Том приликом од стране путничког моторног возила Опел Мерива, којим је управљао С.М., рођен 1990. године, настањен у Вогошћи, дошло је до скретања ван пута уз земљану косину, а потом до пада наведеног возила на путничко моторно возило Пассат, којим је управљао И.Ш., рођен 1996. године, настањен у Сарајеву, који се поменутим возилом кретао коловозом улице Рељевска, након чега је дошло до превртања на коловоз возила Опел Мерива и удара у бетонски подзид и металну ограду.

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У овој саобраћајној незгоди тешке тјелесне повреде задобио је путник из возила Опел Мерива, А.Џ., рођен 1990. године, настањен у Вогошћи, а на КЦУС је задржан на даљњем лијечењу. Лакше тјелесне повреде задобили су возачи С.М. и И.Ш., који су након указане љекарске помоћи упућени на кућно лијечење, преноси Аваз.

Обавијештен је дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва КС, а увиђај су обавили припадници Управе полиције МУП-а КС и овлаштени судски вјештаци саобраћајне и машинске струке, саопштио је МУП КС.

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Тагови :

Сарајево

МУП Кантон Сарајево

Саобраћајна несрећа

увиђај

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