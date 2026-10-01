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Почиње исплата 200 КМ: Добре вијести за родитеље

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01.10.2026 11:11

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Вртић
Фото: АТВ

У Републици Српској данас почиње прва исплата права суфинансирања продуженог боравка д‌јеце у приватним предшколским установама, којом је обухваћено 659 корисника за 696 д‌јеце, саопштено је из Фонда за д‌јечију заштиту Српске.

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Право на суфинансирање продуженог боравка признато је у мјесечном износу од 200 КМ, а односи се на д‌јецу која похађају један од прва три разреда основне школе и користе услугу продуженог боравка у приватним предшколским установама регистрованим за пружање ове услуге школарцима.

Директор Фонда Недељко Јовић истакао је да се на овај начин са реализацијом мјера усмјерених на подршку породицама и задовољавање развојних потреба д‌јеце.

"Суфинансирањем продуженог боравка родитељима се пружа конкретна подршка у обезбјеђивању услова за боравак и бригу о д‌јеци школског узраста, уз истовремено настојање да се породицама олакшају свакодневне обавезе", изјавио је Јовић.

Све додатне информације о условима и начину остваривања права родитељи могу да добију у надлежним пословницама Фонда за д‌јечију заштиту.

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Подијели:

Тагови :

Исплата

Родитељи

предшколске и школске установе

продужени боравак

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