Минић: Специјалне јединице способне да одговоре сваком задатку

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да су специјалне јединице Министарства унутрашњих послова (МУП) Републике Српске обучене, опремљене и да су данас на вјежби на Козари показале да су апсолутно спремне да одговоре сваком задатку.
"Влада Републике Српске ће наставити улагање у МУП у сваком смислу те ријечи, од самих наших полицајаца, службеника, опреме и свега осталог", изјавио је Минић новинарима на Козари, гдје је одржана тактичка вјежба поводом 10 година постојања и рада Центра за обуку МУП-а Републике Српске.
Минић је навео да су редовне активности МУП-а заштита имовине, заштита лица, заштита опште безбједности, али је указао и на нове изазове када је ријеч о тероризму и неким активностима које нису до сада биле тако изражене.
"Желимо да, као што сте то могли видјети, будемо управо на оном нивоу да можемо увијек одговорити задатку", нагласио је Минић.
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Вјежба је изведена као симулација реалне безбједносне ситуације, током које је приказан дио способности и спремности полицијских службеника МУП-а Републике Српске за реаговање у најсложенијим ситуацијама.
Осим припадника Центра за обуку, у вјежби су учествовали полицијски службеници Специјалне антитерористичке јединице, Жандармерије, Управе за полицијску подршку, Управе за ваздухопловство, Полицијске управе Бањалука и Полицијске управе Приједор, као и припадници Управе за информационо-комуникационе технологије.
(СРНА)
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