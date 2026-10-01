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Минић: Специјалне јединице способне да одговоре сваком задатку

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01.10.2026 12:08

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Премијер Републике Српске Саво Минић
Фото: ATV

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да су специјалне јединице Министарства унутрашњих послова (МУП) Републике Српске обучене, опремљене и да су данас на вјежби на Козари показале да су апсолутно спремне да одговоре сваком задатку.

"Влада Републике Српске ће наставити улагање у МУП у сваком смислу те ријечи, од самих наших полицајаца, службеника, опреме и свега осталог", изјавио је Минић новинарима на Козари, гд‌је је одржана тактичка вјежба поводом 10 година постојања и рада Центра за обуку МУП-а Републике Српске.

Минић је навео да су редовне активности МУП-а заштита имовине, заштита лица, заштита опште безбједности, али је указао и на нове изазове када је ријеч о тероризму и неким активностима које нису до сада биле тако изражене.

"Желимо да, као што сте то могли вид‌јети, будемо управо на оном нивоу да можемо увијек одговорити задатку", нагласио је Минић.

Саво Минић

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Вјежба је изведена као симулација реалне безбједносне ситуације, током које је приказан дио способности и спремности полицијских службеника МУП-а Републике Српске за реаговање у најсложенијим ситуацијама.

Осим припадника Центра за обуку, у вјежби су учествовали полицијски службеници Специјалне антитерористичке јединице, Жандармерије, Управе за полицијску подршку, Управе за ваздухопловство, Полицијске управе Бањалука и Полицијске управе Приједор, као и припадници Управе за информационо-комуникационе технологије.

(СРНА)

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Тагови :

Саво Минић

МУП Републике Српске

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