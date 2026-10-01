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У првом плану: Милорад Додик

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Извор:

АТВ

01.10.2026 13:24
У првом плану: Милорад Додик
Фото: атв

У специјалном издању есмије „У првом плану” гост је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.

„У првом плану” одабраним саговорницима даје прилику да кажу своје мишљење и ставове о важним друштвено-политичким темама, те да кроз динамичан и отворен разговор, одговоре на питања у жижи јавности, и преглед актуелних дешавања, откривају истине, чињенице и доносе закључке.

Емисију уређује и води Драгана Рајић.

Специјал „У првом плану” петак у 20 часова и 10 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

Милорад Додик

Драгана Рајић

У првом плану

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