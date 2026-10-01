Тајна здраве косе: Како јаја и јогурт помажу против перути

Аутор:АТВ редакција
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Јаја и јогурт против перути препоручују се генерацијама, а ове двије намирнице већина људи већ има у фрижидеру.
Зашто многи мијешају јаја и јогурт за косу? Откријте тајне домаће маске против перути!
Ипак, многима домаћа маска не донесе оно што очекују, а некад заврши и грудвицама у коси. Разлог су најчешће двије једноставне грешке које се лако могу избјећи.
Јогурт садржи млијечну киселину, па може благо да омекша суве љуспице и олакша њихово уклањање. Жуманце садржи масти и лецитин, због чега се користи у домаћим маскама за његу суве коже и косе.
Ова комбинација је прикладнија за благу, суву перут. Ако су љуспице масне и жућкасте, власиште јако сврби или је црвено, домаћа маска вјероватно неће ријешити проблем.
Рецепт за савршену маску: Избјегните грудвице у коси!
За кратку до средњу косу довољно је:
- 1 цијело јаје (или само жуманце за суву косу)
- Пола шоље обичног јогурта (без адитива)
Све добро умутите виљушком док смјеса не постане глатка. Нанесите је прстима директно на власиште, дио по дио, па њежно измасирајте. Оставите 20 до 30 минута.
Прва грешка је врућа вода. Маску треба испрати млаком водом, јер се јаје на високој температури може згрушати и оставити непријатне комадиће у коси. Послије тога оперите косу благим шампоном.
Довољно је једном недјељно. Чешће наношење није потребно, посебно ако вам се коса брзо масти или је власиште осјетљиво.
Ако желите да видите да ли вам ова домаћа њега прија, користите је неколико недјеља и пратите како власиште реагује. Ако се перут не смањује или се погоршава, боље је потражити други начин његе.
Ако се појаве јако црвено власиште, упоран свраб, масне жућкасте љуспице или промјене и око обрва и носа, узрок може бити себорејични дерматитис. У том случају кућна маска није замјена за одговарајући третман.
Ако перут дуго траје упркос њези, ако се појаве ранице, красте или примјетан губитак косе, најбоље је обратити се дерматологу.
Јаја и јогурт могу бити једноставна домаћа њега за благу суву перут, али нису универзално рјешење за свако стање власишта, преноси Крстарица.
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