Преминула позната докторка из БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Велика туга погодила је Сарајево након вијести о смрти прим. мр. сци. др Сенаде Мехаџић, дугогодишње докторице специјалисте педијатрије и субспецијалисте педијатријске хематоонкологије, која је свој професионални живот посветила лијечењу дјеце.
Од докторке Мехаџић опростили су се и из Удружења "Срце за дјецу обољелу од рака", истичући њен стручни рад, професионалност и посвећеност најмлађим пацијентима.
"Нема ријечи да изразимо тугу ради одласка и губитка наше сјајне др Мехаџић", навели су из Удружења, додајући да ће је памтити као врхунског стручњака и докторку која је лијечила стотине њихове дјеце.
Посебно су истакли њен однос према послу и пацијентима, наводећи да је увијек одговорно обављала свој посао и да јој је добробит дјетета била на првом мјесту.
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Др Сенада Мехаџић била је дугогодишња љекарка Педијатријске клинике Универзитетског клиничког центра у Сарајеву. Специјализацију из педијатрије завршила је 2000. године, а субспецијализацију из хематоонкологије 2014. године. Била је и дио стручног тима који је учествовао у првој аутологној трансплантацији матичних ћелија у Босни и Херцеговини.
"Недостајаће нам Ваш осмијех и све оно што сте били", поручили су из Удружења 'Срце за дјецу обољелу од рака' опраштајући се од докторице која је велики дио свог живота посветила лијечењу и добробити дјеце.
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